російські окупанти зберігають активність не лише на лінії зіткнення, а й на інформаційному фронті. Підлий ворог намагається використати проти українців усі можливі способи ведення психологічної війни.

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Нова фейкова розсилка від російських окупантів

Центр протидії дезінформації повідомив про те, що російські окупанти почали поширювати у соцмережах фейкові повідомлення від СБУ. В них йдеться про те, що в Україні "з'являються нові правила, тому всі дзвінки будуть записуватись, а також всі месенджери будуть моніторитись".

Ця інформація – вигадка росіян. Вони хочуть здійснити психологічний тиск на мирне населення та дискредитувати керівництво країни.

Громадян закликають бути дуже пильними та довіряти лише офіційним джерелам.

Війна росії з Україною: останні новини

Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович повідомив про те, що ЗСУ ще не розпочали повноцінного контрнаступу. Він переконаний, що коли він таки розпочнеться, то сотні тисяч росіян опиняться у полоні.

ЗСУ вдалося дуже влучно вдарити по скупченню росіян в Енергодарі. Ворожі пропагандисти почали брехати про удар по ЗАЕС.

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