Россияне пытаются сорвать наступление ВСУ и периодически атакуют на 2 направлениях

8 октября 2022 , 18:37
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Вооруженные Силы Украины продолжают наступать, несмотря на попытки врага препятствовать. За сутки защитники отбили несколько вражеских атак на двух направлениях.

В вечерней сводке Генштаба отметили, что враг продолжает терпеть неудачу на фронте. В то же время защитники продвигаются вперед.

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В частности, за сутки подразделения Сил обороны Украины отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов:

  • Белогоровка,
  • Бахмутское,
  • Бахмут,
  • Майорск,
  • Красногоровка,
  • Терны.

Уничтожены  склады и сосредоточения кафиров

Отмечают, что Авиация Сил обороны сегодня нанесла 7 точных ударов по зенитным ракетным комплексам противника. Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили один беспилотник "Орлан".

Ракетные войска и артиллерия поразили 8 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада с боеприпасами и 10 других важных объектов.

 

 

Автор: Анастасія Лукашевська