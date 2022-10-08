Россияне пытаются сорвать наступление ВСУ и периодически атакуют на 2 направлениях
Вооруженные Силы Украины продолжают наступать, несмотря на попытки врага препятствовать. За сутки защитники отбили несколько вражеских атак на двух направлениях.
В вечерней сводке Генштаба отметили, что враг продолжает терпеть неудачу на фронте. В то же время защитники продвигаются вперед.
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В частности, за сутки подразделения Сил обороны Украины отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов:
- Белогоровка,
- Бахмутское,
- Бахмут,
- Майорск,
- Красногоровка,
- Терны.
Уничтожены склады и сосредоточения кафиров
Отмечают, что Авиация Сил обороны сегодня нанесла 7 точных ударов по зенитным ракетным комплексам противника. Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили один беспилотник "Орлан".
Ракетные войска и артиллерия поразили 8 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада с боеприпасами и 10 других важных объектов.