Россияне пытаются улучшить тактическое положение на Юге, но безуспешно

26 апреля 2022 , 19:32
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Источник:

Генеральный штаб ВСУ

Российские захватчики по состоянию на 26 апреля пытались улучшить тактическое положение. Захватчикам не удалось добиться никакого успеха.

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что на Южнобужском и Таврическом направлениях враг продолжает удерживать занятый рубеж. Оккупанты обстреливают позиции ВСУ.

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На отдельных направлениях безуспешно пытается улучшить тактическое положение, усовершенствует инженерное оборудование своих позиций. Осуществляет обстрелы позиций наших войск,
– говорится в сообщении.

Тем временем, украинские герои и героини держат оборону. Они продолжают наносить россиянам урон.

Новые данные о потерях врага

ВСУ сообщили, что по состоянию на 26 апреля захватчики потеряли:

  • 22 100 солдат (+200);
  • 918 танков (+34);
  • 2308 боевых бронированных машин (+50);
  • 416 артиллерийских систем (+5).

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Автор: Мар'яна Бекало