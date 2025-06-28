"Было много манипуляций выборами": в ЕС раскрыли новые методы борьбы с российской пропагандой

Россия и другие авторитарные режимы не перестают распространять пропаганду среди граждан Европы. В частности, вмешиваться в ход выборов и пытаться вливать на их результаты.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель Генерального секретаря Совета Европы Бьорн Берге, подчеркнув то, как ЕС приходится противодействовать внешнему вмешательству. Также в Польше была обнаружена группа, подготовленная российской военной разведкой, которая пыталась повлиять на президентские выборы, распространяя дезинформацию и занимаясь вербовкой.

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Случаи расследуются

Берге считает, что это длительная, масштабная и довольно тщательно организованная кампания, поэтому нужно продолжать борьбу на всех фронтах.

Существует много способов и большое количество институтов, вовлеченных в этот процесс. В Совете Европы мы выпустили специальные рекомендации по борьбе с дезинформацией для всех 46 государств-членов нашей организации,

– отметил он.

Также, по словам заместителя Генерального секретаря Совета Европы, есть эффективная международная конвенция по борьбе с киберпреступностью, которая напрямую касается этих вопросов.

Кроме того, недавно был принят первый международный договор по искусственному интеллекту, в котором подчеркивается необходимость соблюдения прав человека, демократии и верховенства права.

Все это часть усилий, что совершают европейские и международные организации для противодействия этим угрозам,

– подчеркнул Берге.

Также остаются риски, которые были, в частности зафиксированы на выборах в Румынии по привлечению TikTok.

Эти случаи, по словам заместителя Генерального секретаря Совета Европы, расследуются. В Румынии, например, сообщения о первом туре выборов были оперативно проверены.

Также было много манипуляций выборами и попытки вмешательства в разных странах: Грузии, Молдове, Франции, Германии, Соединенных Штатах Америки и других,

– подчеркнул Бьорн Берге.

Он добавил, что сейчас в ЕС есть осознание, что происходит, и понимание, как выявлять такие ситуации и как на них реагировать.

Напомним, что на президентских выборах в Румынии в ноябре 2024 года в первом туре неожиданно одержал победу малоизвестный ранее пророссийский кандидат Келин Джорджеску. Занять первое место ему помогла скоординированная кампания через соцсети, в частности TikTok.

Эта ситуация заставила действующую румынскую власть обратиться в Еврокомиссию по расследованию роли TikTok в президентских выборах.