Россияне пытаются возобновить наступление в районе Осокоровки в сторону Кривого Рога

Российские войска пытаются возобновить наступательные действия в районе Осокоровки – в сторону Кривого Рога. Враг пытается восстановить утраченные позиции.

Продолжаются бои

Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 6 утра 14 апреля.

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Враг ведет боевые действия в районе Александровки. Пытается возобновить наступление с целью возвращения утраченных позиций в районе Осокоровки,

– говорится в сообщении.

Напомним, украинские защитники отбили у оккупанов еще один населенный пункт в Херсонской области. Теперь село Осокоровка находится под контролем ВСУ.

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