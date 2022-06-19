Россияне пытались прорваться возле Тошкивки, но ВСУ их отбили

Ситуация в Луганской области остается тяжелой. Враг бросает на штурмы большие силы и мечтает о полной оккупации области.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил об итогах дня 19 июня в Луганской области. Ситуация стабильно тяжелая, но врагу не удается совершить прорыв ни в одном из направлений.

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Текущая ситуация в Луганской области

По словам Гайдая, именно в Луганской области сейчас самая тяжелая военная ситуация. Россияне продолжают штурм Северодонецка и попытки полностью захватить город, но пока могут похвастаться только очередными потерями.

Сегодня россияне пытались прорваться в Тошковку. Даже имели успех, но после работы нашей артиллерии потерпели поражение. Они бросили в эту атаку большие силы. Для понимания: в Тошковку зашло около 1,5 БТГр военной техники врага,

– сказал Гайдай.

Что касается Лисичанска, то город остается во власти Украины, продолжается "тихая" эвакуация, гуманитарные грузы доставляются ежедневно. Единственная проблема – постоянные обстрелы российских оккупантов, пытающихся уничтожить город до основания.

Война России против Украины: последние новости

Белорусская армия продолжает "учиться" вблизи границ с Украиной. Многие эксперты утверждают, что о нападении речь не идет, ведь для этого у белорусов мало сил. Сейчас белорусская армия проводит мобилизационные учения. Если солдат начнут "садить на технику" , тогда угроза нападения станет более реальной.

Россияне продолжают строить оборону на территории временно оккупированной Херсонщины. Стало известно, что они работают над наращиванием системы ПВО. Также продолжаются работы по усовершенствованию первого и второго рубежей обороны.

Блогер Сергей Стерненко опубликовал много интересной информации по телефону ликвидированного российского оккупанта. 21-летний боевик шел на Киев из Беларуси и был уверен , что война будет длиться менее недели. Когда же россияне получили отпор на Киевском направлении, кафиров через Беларусь перебросили в Белгород, а оттуда они зашли на Харьковщину через КПП Чугуновка. Оккупанта ликвидировали в мае.

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