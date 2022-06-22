Россияне пытались штурмовать Углегорскую ТЭС: украинские воины отбили наступление

Украинские военные продолжают титанически противостоять российской агрессии. За прошедшие сутки ВСУ удалось отбить ряд попыток штурма со стороны врага. В частности, вблизи Углегорской ТЭС.

Об этом сообщают в утренней сводке Генштаба от 22 июня. Нашим военным удалось отразить атаки врага, а также заставить его отойти.

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Оккупанты шли штурмом на Углегорскую ТЭС

Украинские военные в направлении Мироновка – Семигорье провели успешную операцию. Им удалось отразить штурм врага в направлении Углегорской ТЭС. Кроме того, российские захватчики благодаря нашим военным не продвинулись в сторону Молодежного – Екатериновки. Более того, им пришлось отойти.

Карта боевых действий вблизи Углегорской ТЭС / Скриншот liveuamap

Штурм не прекращается и в Северодонецке

На Северодонецком направлении сейчас очень непросто. Российские захватчики буквально поливают огнем все вокруг. Это делают для того, чтобы возобновить наступление на город. Напомним, что его враг любой ценой хочет взять под свой контроль, поэтому там сейчас ведутся штурмовые действия.

Неподалеку Новой Дмитровки, Осиновки, Курульки, Ивановки, а также Адамовки захватчики бьют из реактивных систем залпового огня.

В то же время следует понимать, что важным для них является не только Северодонецк, но и Лисичанск. В Институте по изучению войны отметили, что вскоре в городе могут повторить сценарий Мариуполя.

Мол, оккупанты стремятся прорваться в Лисичанск. Но делают это не со стороны Северского Донца. А город они будут атаковать с юга. Это, убеждены аналитики, может создать дополнительную угрозу для наших военных.

Само наступление на Лисичанск может состояться в течение ближайшей недели. Если это действительно произойдет, то ВСУ в районе Северодонецк – Лисичанск будут иметь значительно больше трудностей. Что же касается боев, то в таком случае они будут затяжными. И не исключается повторение сценария, который уже был в Мариуполе и Северодонецке. Речь идет о попытке взять в кольцо, а затем полностью блокировать город.

Враг продолжает уничтожать Лисичанск

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил, что российские военные не прекращают обстрелы города. По нему захватчики открывают огонь из всего, что только у них есть. Говорится об авиабомбах, ракетах, реактивных системах залпового огня, а также "Пионах".

Отмечаем, что нашим военным удается сдерживать вражеское наступление вблизи города. Поэтому оккупанты не могут ни войти в сам Лисичанск, ни отрезать его. С этой целью захватчики и используют метод выжженной земли. Сначала уничтожают все, а потом входят в город, который не смогли захватить за считанные дни.

В районе Северодонецка идут решающие бои

Заместитель министра обороны Анна Маляр подчеркнула, что вблизи Северодонецка сейчас идут бои, которые решат судьбу области. Мол, оккупанты уже поставили себе новую цель. Согласно их планам, выйти на административные границы Луганской области захватчики должны до 26 июня.

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