Россияне действительно попытались убить командующего ТрО Танцюру: военный рассказал подробности

Подразделения оккупантов пытались убить командующего Силами теробороны генерал-майора Игоря Танцюру во время его поездки в Бахмут. Ранее фейк о его гибели распространил главарь вагнеровцев Евгений Пригожин.

Танцюра посетил свои подразделения в Бахмуте и провел совещание с командирами воинских частей Сил территориальной обороны. Об этом в эфире телемарафона рассказал командир 127 бригады ТрО Роман Грищенко, информирует 24 Канал.

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Грищенко отметил, что действительно были попытки россиян поразить командующего.

Но поверьте: жив-здоров, невредим, как всегда, выполняет свои служебные обязанности,

– подчеркнул командир.

Фейк оккупантов о гибели Танцюры

Глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил об уничтожении под Бахмутом машины, в которой якобы ехал Танцюра.

Однако спикер Сил территориальной обороны Денис Зелинский опроверг эту информацию. Он подчеркнул, что это официально опровергают. В то же время не комментируют какие-либо вбросы вражеской пропаганды. Все живы и здоровы.

После опровержения информации о гибели Танцюры Пригожин заявил, что вагнеровцы будут "работать дальше".

Кто такой Игорь Танцюра

Танцюра возглавил командование Силами территориальной обороны ВСУ в мае 2022 года. В 2014 году военный организовывал работу штабов оперативно-тактических и оперативных группировок. Впоследствии возглавил штаб АТО, а с 2019 года – штаб Операции Объединенных сил.

Он получил от президента орден Богдана Хмельницкого. Важно, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину Танцюра был одним из тех, кто отвечал за оборону Киева: занимал должность начальника штаба группировки войск обороны.