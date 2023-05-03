Россияне действительно попытались убить командующего ТрО Танцюру: военный рассказал подробности
Подразделения оккупантов пытались убить командующего Силами теробороны генерал-майора Игоря Танцюру во время его поездки в Бахмут. Ранее фейк о его гибели распространил главарь вагнеровцев Евгений Пригожин.
Танцюра посетил свои подразделения в Бахмуте и провел совещание с командирами воинских частей Сил территориальной обороны. Об этом в эфире телемарафона рассказал командир 127 бригады ТрО Роман Грищенко, информирует 24 Канал.
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Грищенко отметил, что действительно были попытки россиян поразить командующего.
Но поверьте: жив-здоров, невредим, как всегда, выполняет свои служебные обязанности,
– подчеркнул командир.
Фейк оккупантов о гибели Танцюры
- Глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил об уничтожении под Бахмутом машины, в которой якобы ехал Танцюра.
- Однако спикер Сил территориальной обороны Денис Зелинский опроверг эту информацию. Он подчеркнул, что это официально опровергают. В то же время не комментируют какие-либо вбросы вражеской пропаганды. Все живы и здоровы.
- После опровержения информации о гибели Танцюры Пригожин заявил, что вагнеровцы будут "работать дальше".
Кто такой Игорь Танцюра
Танцюра возглавил командование Силами территориальной обороны ВСУ в мае 2022 года. В 2014 году военный организовывал работу штабов оперативно-тактических и оперативных группировок. Впоследствии возглавил штаб АТО, а с 2019 года – штаб Операции Объединенных сил.
Он получил от президента орден Богдана Хмельницкого. Важно, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину Танцюра был одним из тех, кто отвечал за оборону Киева: занимал должность начальника штаба группировки войск обороны.