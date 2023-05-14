Россияне пытались выявить украинскую ПВО: в Киеве рассказали о последствиях ночных атак

В ночь на 14 мая по всей Украине дважды звучала масштабная воздушная тревога. Российские оккупанты пытались атаковали Киев дронами-разведчиками.

О последствиях рассказал начальник КГВА Сергей Попко. Это была седьмая воздушная атака на столицу с начала мая.

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По предварительной информации, до полуночи оккупанты запустили в воздушное пространство вокруг Киева дроны-разведчики. Вероятно, для выявления позиций нашей ПВО. Все БПЛА, двигавшиеся в направлении столицы, были уничтожены на дальних подступах.

По словам Попка, после полуночи была воздушная тревога, связанная с атакой вероятно крылатых ракет, запущенных из стратегических бомбардировщиков из Каспийского направления. Однако в воздушном пространстве вокруг Киева такие крылатые ракеты зафиксированы не были.

По предварительным данным, разрушений и травмированных в городе нет. Данные оперативного сведения обновляются и уточняются. Следите за новыми сообщениями. Неукоснительно соблюдайте правила безопасности при объявлении воздушной тревоги,

– подчеркнул глава КГВА.

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