Россияне пытались выявить украинскую ПВО: в Киеве рассказали о последствиях ночных атак
Источник:КГВА
В ночь на 14 мая по всей Украине дважды звучала масштабная воздушная тревога. Российские оккупанты пытались атаковали Киев дронами-разведчиками.
О последствиях рассказал начальник КГВА Сергей Попко. Это была седьмая воздушная атака на столицу с начала мая.
Важно На месте падения обломков – специалисты: мэр Тернополя заявил об отбитии новой ракетной атаки
Последствия в Киеве ночных атак России
По предварительной информации, до полуночи оккупанты запустили в воздушное пространство вокруг Киева дроны-разведчики. Вероятно, для выявления позиций нашей ПВО. Все БПЛА, двигавшиеся в направлении столицы, были уничтожены на дальних подступах.
По словам Попка, после полуночи была воздушная тревога, связанная с атакой вероятно крылатых ракет, запущенных из стратегических бомбардировщиков из Каспийского направления. Однако в воздушном пространстве вокруг Киева такие крылатые ракеты зафиксированы не были.
По предварительным данным, разрушений и травмированных в городе нет. Данные оперативного сведения обновляются и уточняются. Следите за новыми сообщениями. Неукоснительно соблюдайте правила безопасности при объявлении воздушной тревоги,
– подчеркнул глава КГВА.
Атаки Украины 14 мая: что известно
- Россия на ночь 14 мая в очередной раз атаковала Тернопольскую область. Как отметил городской голова Сергей Надал, нашим силам ПВО удалось отбить атаку врага. В настоящее время на месте падения обломков ракет работают специалисты.
- Известно, что примерно в 5 утра в Тернопольской области прогремели взрывы. В то же время глава Офиса Президента Андрей Ермак отметил в соцсетях, что "ПВО работает по целям".
- После масштабной тревоги в Украине вечером 13 мая есть попадания в Тернополе – два человека травмированы. Они получили осколочные ранения и их с ожогами госпитализировали.
- Также попали в складские помещения, принадлежащие коммерческим предприятиям и религиозной организации.
- Всего за прошедшие сутки враг нанес 4 ракетных удара, в том числе по городам Тернополь и Николаев. Кроме того, враг нанес 79 авиационных ударов и совершил 99 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
- Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в результате ночного ракетного удара по Новобаварскому району жертв и пострадавших, к счастью, нет. Оккупанты целились по инфраструктурному объекту. В близлежащих домах выбило стекла и двери, но обошлось без значительных разрушений.