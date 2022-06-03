Россияне пытались выйти в бой с ВСУ в Херсонской области: отошли под плотным огнем

Оккупанты пытались выйти в боевое столкновение с ВСУ в районе Лозового на Херсонщине. Но украинские защитники вынудили врага отступить.

Да, украинские военные не дали врагам прорваться вперед, поэтому российским захватчикам пришлось вернуться на исходные позиции.

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Кроме этого случая, кафиры не пытались идти в наступление.

Враг активных наступательных действий не вел. Но на рассвете попытался выйти в боевое столкновение в районе Лозового, Херсонской области. Не успевая под нашим плотным огнем ретироваться на исходные позиции,

– сообщили в оперативном командовании "Юг".

Заметим, что минувшей ночью враг вел артиллерийско-минометные обстрелы по позициям ВСУ в Херсонской и Николаевской областях, но наши защитники продолжали защищать занятые рубежи.

Ситуация в Херсонской области очень сложная

Уже на четвертые сутки жители Херсона и некоторых общин остаются без связи и интернета. Оккупанты в Херсоне захватили паспортные сервисы и приступают к выдаче горожанам российских паспортов. Враги ограничивают передвижение людей, проводят фильтрационные мероприятия и усугубляют гуманитарный кризис. Многие населенные пункты в Херсонской области остались без газа, воды и света. Кроме того, люди очень нуждаются в медикаментах и гуманитарной помощи.

Активист Владимир Молчанов рассказал, что во временно оккупированном Херсоне "вторая армия мира" массово грабит местные магазины и заводы. Также кафиры показательно "минируют" дамбу Каховской ГЭС, ведь ожидают наступление Вооруженных Сил Украины. Такие действия захватчиков создали панику в Новой Каховке, ведь при взрыве на ГЭС жителей накроет волна высотой 16 метров. Но активист убежден, что это только устрашение, поскольку такие действия могут навредить оккупантам еще больше, чем ВСУ, поскольку там они имеют свои штабы.

Также 2 июня оккупанты разграбили "Эпицентр" . Они грузовиками вывозили все товары в сторону аннексированного Крыма. Туда же вывозят урожай из региона, в частности, зерно и черешню .

Тем временем ВСУ идут в наступление

В Херсонской области наши защитники имеют частичный успех. В частности, Вооруженным Силам Украины удалось уволить несколько населенных пунктов.

Представитель Министерства обороны Александр Мотузяник не назвал количество уволенных населенных пунктов и объяснил, что подробности обнародуют тогда, когда это можно будет сделать.

Россияне пытаются противиться контрнаступлению ВСУ. С этой целью российские спецподразделения взорвали мосты через реку Ингулец в районе Давидового Брода и Великой Александровки Херсонской области.

Кроме этого, кафиры ходят по домам жителей сел Херсонской области в форме ВСУ и устраивают провокации. Под видом украинских военных они расспрашивают, где сейчас позиции россиян. Тех, кто доверительно начинает рассказывать, хватают и увозят в неизвестном направлении без объяснений и связи.

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