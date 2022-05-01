Россияне радостно концентрируются в направлении Гуляйполя, а мы режем их по тылам, – Арестович

В Запорожской области идет борьба с российскими захватчиками. Часть городов находятся в оккупации, но наши защитники делают все возможное, чтобы освободить их как можно скорее.

Как сообщил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, сейчас ВСУ делают ставку на замедление наступления противника. Также наносятся удары по его обеспечению, что ослабляет россиян.

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Обрезка тылов врага

По словам Арестовича, ВСУ наносят удары тылам противника. Речь идет о пунктах управления, складах боеприпасов и резервах.

Это очень ослабляет противника и уменьшает его выпады. Сейчас о замедлении наступления врага можно сказать уверенно, хотя оно началось еще три дня назад,

– заявил советник главы ОП.

Враг еще сохраняет наступательный потенциал в направлении Гуляйполя, а вот в направлениях Изюма, Херсона и Николаева атака вражеских тылов уже дала свои плоды.

Ситуация в Запорожье: последние события

Оккупанты произвели обстрел фермерских хозяйств. Под ударом оказалась Таврическая ОТГ. Среди людей пострадавших нет, враг нанес повреждения технике, зданиям и полям.

Чеченцы, воюющие в Украине, грабят украинских фермеров. Они забирают у них зерно и вывозят в Крым и другие направления. Оккупанты из Чечни действуют по следующей схеме – приходят с награбленными гривнями и предлагают цену зерна, вдвое меньше номинальной. Под дулами автоматов фермеры должны соглашаться с такими "предложениями".

Наша артиллерия накрыла позиции врага у Васильевки. Ночью крестьяне услышали канонаду, но их быстро успокоили – работали наши герои. Как потом отчитались наши защитники, им удалось хорошо "покрошить" врага.

В оккупированном Мелитополе россияне планируют ввести оборот рубля. Старт "новшества" запланирован на 1 мая. Враг заявляет, что если ему удастся наладить наличный оборот, дело дойдет до открытия отделения российского банка и собственного безналичного расчета. Также есть информация о том, что несколько работников местных украинских банков пошли на сотрудничество с врагом.

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