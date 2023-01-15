Посмотрите на Мариуполь, – пропагандисты принялись угрожать Харькову и Киеву

Утверждение, что война, в результате которой погибают и военные, и гражданские украинцы, это война Путина – совершенно не соответствует действительности. Чтобы убедиться в этом, достаточно войти в соцсети и комментарии под инфоповодами.

В злорадные и ужасные комментарии, которые оставляют рядовые россияне, в частности, и под не менее ужасающими сюжетами их телевидения сложно поверить. Однако яркое отношение этого народа к украинцам видно после трагедий.

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Россияне злорадствуют горю украинцев

И ждать этого долго не приходится. Так, уже вскоре после теракта в Днепре, где количество погибших возросло до 30, на пропагандистских телеканалах России принялись злорадствовать последствиям трагедии.

Отметили прекрасным фейерверком. Таким, как должно. Приятно. Не скрою, приятно. Но гораздо приятнее было бы увидеть разнесенный вдребезги какой-то днепровский мост,

– с улыбкой и мечтательными глазами сказал Сергей Мардан.

И это при том, что даже по извращенным представлениям страны-террориста, что якобы даже по военным чужой страны стрелять можно (хотя это не так), там располагался исключительно жилмассив. Только гражданские, отдыхавшие дома в выходной день.

И что еще более показательно, вышел с этими гадкими мыслями пропагандист в сеть всего через 3 часа после попадания ракеты.

Пропагандист решил угрожать

Более того, он не ограничился впечатлениями уничтоженного подъезда девятиэтажного дома в Днепре. По его мнению, России нужно все больше показывать миру свое лицо и полностью уничтожать целые города.

Даже если в это здание попала наша ракета, для меня, вот лично для меня это не меняет вообще ничего. Ну, посмотрите на фотографии Мариуполя – вот что будет с Харьковом. Да, будет! И с Днепропетровском (Днепром – 24 Канал) это будет. И с Киевом это будет!

– бросился угрожать россиянин.

Так что, очевидно, народ страны, которую ряд государств признал страной-террористом, тоже не далек от этого статуса. Однако пропагандист Мардан, очевидно, забыл, что его товарищ по цеху, на канале которого он и демонстрирует свою больную голову, уже "поднимал бровь" еще в начале полномасштабного вторжения. Однако Украина дала россиянам по зубам, выстояла и продолжает борьбу.

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