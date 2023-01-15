У злорадні та жахливі коментарі, які залишають пересічні росіяни, зокрема, й під не менш жахливими сюжетами їхнього телебачення.. Однак найяскравіше ставлення цього народу до українців видно після трагедій.

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Росіяни зловтішаються горю українців

І чекати на це довго не доводиться. Так, уже невдовзі після теракту у Дніпрі, де кількість загиблих зросла до 30, на пропагандистських телеканалах Росії взялися зловтішатися наслідками трагедії.

Відзначили прекрасним феєрверком. Таким, як належно. Приємно. Не буду приховувати, приємно. Але набагато приємніше було б побачити рознесений вщент якийсь дніпровський міст,

– з посмішкою та замріяними очима сказав Сергій Мардан.

І це при тому, що навіть за збоченими уявленнями країни-терористки, що буцімто навіть по військових чужої країни стріляти можна (хоча це не так), там розташовувався виключно житловий масив. Лише цивільні, які відпочивали вдома у вихідний день.

І що ще більш показово, вийшов з цими гидкими думками пропагандист у мережу всього через 3 години після влучання ракети.

Пропагандист вирішив погрожувати

Ба більше, він не обмежився враженнями знищеного під'їзду дев'ятиповерхового будинку у Дніпрі. На його думку, Росії треба все більше показувати світові своє обличчя та вщент знищувати цілі міста.

Навіть якщо у цей будинок потрапила наша ракета, для мене, ось особисто для мене це не змінює взагалі нічого. Ну погляньте на фотографії Маріуполя – ось що буде з Харковом. Так, буде! І з Дніпропетровськом (Дніпром – 24 Канал) це буде. І з Києвом це буде!

– кинувся погрожувати росіянин.

Тож, вочевидь, народ країни, яку низка держав визнала країною-терористкою, теж не далекий від цього статусу. Однак пропагандист Мардан, вочевидь, забув, що його товариш по цеху, на каналі якого він й демонструє свою хвору голову, уже "піднімав брову" ще на початку повномасштабного вторгнення. Проте натомість Україна дала росіянам по зубам, вистояла та продовжує боротьбу.

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