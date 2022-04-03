Россияне ракетами обстреляли Бахмут: погиб гражданский
3 апреля 2022 , 09:39Читати новину українською
Враг отступает на отдельных направлениях на Севере, впрочем, на Востоке его планы неизменны. Оккупанты стремятся полностью взять под свой контроль Донецкую и Луганскую области.
В регионах каждый день остается сложная ситуация. Об этом свидетельствует информация из ежедневной сводки областных ОВА для Офиса Президента.
Заметьте Оккупанты активизировались под Изюмом и пытаются захватить некоторые районы Донбасса
Какая ситуация в Донецкой области по состоянию на 3 апреля
Ситуация в Донецкой области за сутки стабильно напряженная. Так, российские захватчики осуществили следующие нападения:
- Авдеевка, Марьинка, Красногоровка Торецк, Очеретинская община – обстрелы, многочисленные повреждения жилых домов, прямое попадание в школу и церковь.
- Бахмут – в результате ракетного удара погиб один гражданский.
- Мариуполь – без изменений, город остается в блокаде.
Отметим, 2 апреля в Донецкой области успешно прошла эвакуация мирного населения – 209 человек, из которых 34 ребенка уже в безопасности.
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