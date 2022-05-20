Россияне распространили фейковое письмо Ермака к Залужному, но ошиблись в должности

Россия распространила ложное "письмо" якобы Андрея Ермака к Валерию Залужному. Однако в так называемом "документе" ошибка в должности главнокомандующего ВСУ.

Соответствующую информацию сообщил на брифинге советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко. Об этом он рассказал 19 мая – на 85-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

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Россияне снова распространили очередной фейк с ошибками

Советник главы ОП объяснил, что этот фейк россиян уже на уровне анекдота.

Российские пропагандисты вбросили в медиа поддельный документ. И настолько это очевидно, что даже не удобно за этих пропагандистов,

– объяснил Лещенко.

Он рассказал о каком псевдодокументе говорится. В частности:

"это якобы письмо руководителя ОП Андрея Ермака на имя Валерия Залужного;

однако россияне неправильно указали должность нашего главнокомандующего – его называют "начальником Генштаба Украины".

Сергей Лещенко дал совет пропагандистам в России: "По крайней мере, выучите правильное написание должностных лиц в Украине, а затем создавайте свои фейки".

Людей Лещенко традиционно призвал не верить пропагандистам государства-агрессора. Вместо этого доверять украинским СМИ, украинскому телемарафону "Единые новости", ВСУ и украинскому политическому руководству.

Кратко о последних российских фейках об Украине

Представительница российского МИД Мария Захарова рассказала очередную ложь. Она заявила, что якобы в Одессе расположены подразделения ВСУ. Глава Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что это откровенный фейк.

Известно, что мэр Одессы Геннадий Труханов объяснил, что у России нет никаких доказательств размещения на Одесской киностудии боеприпасов и систем противовоздушной обороны. То есть это откровенная ложь, которая может помочь Кремлю оправдываться перед своими гражданами, почему они стреляют по гражданским объектам.

Цинизм российских оккупантов безграничный – они совершают пресс-туры в Мариуполь, чтобы распространить откровенные фейки о якобы разрушении города украинцами. Для этого Россия кроме своих пропагандистов покупает и привозит в разрушенный город иностранных "журналистов".

Кроме того, враг готовит провокации на Донбассе. В частности, хочет обвинить Украину в провокациях по "бучанскому сценарию", который якобы "готовит украинская власть при поддержке западных кураторов".

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