Россияне распространяют дезинформацию о захвате Харькова, Киева и Запорожья
Источник:Генштаб ВСУ
Российская армия продолжает распространять фейки о якобы захвате украинских территорий, в частности Харькова, Киева и Запорожья.
На Харьковщине враг продолжает наступение
Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины 30 апреля.
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Российские оккупационные войска продолжают совершать противоправные действия на захваченных территориях Харьковской области,
– сообщили военные.
Россияне лгут о захвате городов
По данным Генштаба, противник принудительно увозит украинское население на территорию России. А также распространяет дезинформацию о захвате территорий, которые на самом деле не оккупированы.
Оккупанты распространяют дезинформацию о захватах Харькова, Киева и Запорожья,
– говорится в сообщении.
Россиян оттесняют с Харьковщины
- Но все наоборот: украинские военные выгоняют оккупантов с нашей земли. ВСУ уже возобновили контроль над 4 населенными пунктами в Харьковской области. Речь идет о селах Верхняя Роганка, Русская Лозовая, Слободское, Прелесное.
- Еще 17 апреля ВСУ освободили Базалиевку, Лебяжье и часть Кутузовки в Харьковской области.
- Также в Харьковской области украинские защитники пошли в контрнаступление. Перед этим продолжались ожесточенные бои, ведь нашим защитникам удалось освободить населенные пункты Безруки, Слатино, Прудянка Дергачевского района.
Так что – оккупанты не могут продвинуться, ВСУ не пускают, – Мусиенко: смотрите видео