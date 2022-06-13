Кафиры все никак не могут успокоиться с выдумками об "украинских биолабораториях". Они продолжают лгать, хотя не имеют ожидаемого результата даже среди своего недалекого населения.

На всем земном шаре невозможно найти такого упрямого в своей глупости народа, как русские. Это единственная нация, которую отсутствие результата не волнует вообще, а вносить коррективы в свои действия они способны только после трагедии.

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Очередной фейл россиян

Дайте дураку какую-нибудь идею – и он будет носиться с ней вечно. По крайней мере, о российских пропагандистах и оккупантах сказать что-либо другое просто невозможно.

Несмотря на то, что в их несуразную ложь о том, что в Украине разрабатывают какое-то биологическое оружие, не верит даже их недалекое население, а некоторые российские ученые даже выступили с заявлением, что это полный бред, россияне не устают в очередной раз переписывать и пересказывать одну и ту же. же ложь. На этот раз они захотели поразить ею самих украинцев.

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области проходит удачно, поэтому оккупанты во время отступления грабят мирное население и издеваются над гражданскими. Кроме того, враг всячески пытается настроить жителей против украинской власти.

Не обошлось без фейков об "опасных болезнях": россияне заявили, что в Скадовске нашли заброшенное сокрытие сибирской язвы. Впрочем, все украинцы понимают, что единственная опасная язва в Украине – это сами россияне и "русский мир", которые нам обязательно удастся преодолеть.

Ложь российской пропаганды: последние новости

На "день России" хакерам удалось сломать главные телеканалы россиян и показать всю правду о войне против Украины, особый акцент они сделали на безумных потерях оккупантов. Россияне наконец-то услышали о том, что у их страны нет будущего, а весь мир из поколения в поколение будет передавать знания о том, что они преступники, мародеры и убийцы.

Украинцам не стоит надеяться на внутренний протест россиян – пропаганда вымыла им из головы все, что не нужно для обеспечения жизнедеятельности организма. Лишь немногим более 10% россиян выступают против войны, но и они не собираются активно выражать свою позицию.

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