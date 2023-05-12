"Потеряли" Залужного и наших генералов: зачем россияне запускали фейк о командующих ВСУ

В последние несколько дней россияне активизировали информационно-психологические операции. Некоторые из них имеют целью узнать местонахождение украинских военных командующих.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, такие действия врага – это элемент сбора разведывательных данных.

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Хотят узнать о местонахождении наших генералов

Он рассказал, что вбросы о якобы смерти или гибели украинских военных командующих нужны для того, чтобы поступила ответная реакция. Российская разведка потеряла из виду Залужного и других генералов и таким образом пытается получить разведданные.

"Такие вбросы нужны, чтобы вытащить их в информационное поле, попытаться узнать, где они и что задумывают. По крайней мере, узнать на каком они направлении на фронте – Херсон, Запорожье или Бахмут. Этими вбросами они провоцируют выдать свое местонахождение", – заявил Свитан.

Роман Свитан о ситуации на фронте: смотреть видео

Военный эксперт добавил, что это один из механизмов разведывательной работы и часть ИПСО. Недавно президент Зеленский анонсировал "новые" подарки для россиян. Если эти подарки снизят количество потерь при наступлении, или ускорят наше движение – это очень хорошо.

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