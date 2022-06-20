Россияне распространяют фейки о повреждениях аэродромов и другой критической инфраструктуры Одесщины
Источник:ОК "Юг"
Российские захватчики не устают лгать о своих "достижениях" в войне с Украиной. Правда, выдача желаемого за действительное не слишком
Российские кафиры продолжают обстреливать Одесщину крылатыми ракетами. Впрочем, относительно точности этих выстрелов российская пропаганда решила откровенно врать.
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Россияне выдают желаемое за действительное
Как сообщили в оперативном командовании "Юг", враг продолжает террор Одесской области ракетными ударами. С территории аннексированного Крыма россияне ударили по Белгород-Днестровскому району, а затем – по самой Одессе. Нашим силам ПВО удалось уничтожить вражеские снаряды в воздухе. своей цели они не добились.
Но российским пропагандистам какие-то попадания все-таки померещились. Они побежали рассказывать, что россиянам удалось попасть в аэродромы, а также другой критической военной и гражданской инфраструктуре области. Что это за объекты россиянам удалось уничтожить в воздухе и обломками ракет пропагандисты почему-то скромно промолчали.
Война России против Украины: коротко о последних событиях
- Наши героические ВСУ не только эффективно ликвидируют российских кафиров, но и сокращают количество их снарядов и боеприпасов, особенно на Донбассе. На территории Донецка вспыхнул еще один состав россиян с боеприпасами – взрывы раздаются до сих пор.
- Россияне решили забрасывать позиции ВСУ "пушечным мясом", даже не беспокоясь о безумных потерях. В плен наших героев сдался отряд фанатов московского ЦСКА. Как сообщают спецслужбы, таких "добровольцев" среди россиян много, они исповедуют нацистскую идеологию, имеют на теле соответствующие татуировки и откровенно говорят о том, что пришли убивать всех, кто идентифицирует себя украинцем. Впрочем, когда на поле боя становится горячо, боевой дух русских ультрас стремительно падает.
- Белорусы продолжают проводить разнообразные военные учения вблизи украинской границы. Россияне надеются, что их муртады совершат нападение на Украину. Впрочем, большинство экспертов склоняются к мнению, что Беларусь не нападет , по крайней мере, в ближайшее время такая вероятность крайне низкая.