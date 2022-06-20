Россияне распространяют фейки о повреждениях аэродромов и другой критической инфраструктуры Одесщины

Российские захватчики не устают лгать о своих "достижениях" в войне с Украиной. Правда, выдача желаемого за действительное не слишком

Российские кафиры продолжают обстреливать Одесщину крылатыми ракетами. Впрочем, относительно точности этих выстрелов российская пропаганда решила откровенно врать.

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Россияне выдают желаемое за действительное

Как сообщили в оперативном командовании "Юг", враг продолжает террор Одесской области ракетными ударами. С территории аннексированного Крыма россияне ударили по Белгород-Днестровскому району, а затем – по самой Одессе. Нашим силам ПВО удалось уничтожить вражеские снаряды в воздухе. своей цели они не добились.

Но российским пропагандистам какие-то попадания все-таки померещились. Они побежали рассказывать, что россиянам удалось попасть в аэродромы, а также другой критической военной и гражданской инфраструктуре области. Что это за объекты россиянам удалось уничтожить в воздухе и обломками ракет пропагандисты почему-то скромно промолчали.

Война России против Украины: коротко о последних событиях

Наши героические ВСУ не только эффективно ликвидируют российских кафиров, но и сокращают количество их снарядов и боеприпасов, особенно на Донбассе. На территории Донецка вспыхнул еще один состав россиян с боеприпасами – взрывы раздаются до сих пор.

Россияне решили забрасывать позиции ВСУ "пушечным мясом", даже не беспокоясь о безумных потерях. В плен наших героев сдался отряд фанатов московского ЦСКА. Как сообщают спецслужбы, таких "добровольцев" среди россиян много, они исповедуют нацистскую идеологию, имеют на теле соответствующие татуировки и откровенно говорят о том, что пришли убивать всех, кто идентифицирует себя украинцем. Впрочем, когда на поле боя становится горячо, боевой дух русских ультрас стремительно падает.

Белорусы продолжают проводить разнообразные военные учения вблизи украинской границы. Россияне надеются, что их муртады совершат нападение на Украину. Впрочем, большинство экспертов склоняются к мнению, что Беларусь не нападет , по крайней мере, в ближайшее время такая вероятность крайне низкая.

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