Военный эксперт Петр Черник в эфире 24 Канала попытался объяснить тактику россиян. Он разобрал план захватчиков по распылению на двух примерах знаменитых событий 2022 года.

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О "своеобразном" мышлении оккупантов

"Россияне имеют настолько "специфическую" логику, настолько "уникальный" уклад мышления, что нужно попытаться встать на их место, чтобы их понять", – подчеркнул Черник.

Противник оккупировал Крым и части 4 областей Украины: Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую. Даже 5 октября 2022 года Владимир Путин утвердил "ратификацию" договоров о "принятии" этих территорий в состав России и подписал федеральные конституционные законы о включении их в состав страны-агрессора.

И довольно сложный вопрос, как им придется объяснять уход из Южного плацдарма, потому что предпосылка для нас есть. Это будет не завтра, не послезавтра, а может, через несколько месяцев. Это задача, которую можно в стратегическом смысле достигнуть. Не дам точного ответа их размышления, но на примере противопоставления и отталкивания от противоположного, приведу интересные аргументы,

– сказал военный эксперт.

Разбор двух примеров

Первый пример – село Чернобаевка на Херсонщине, которое стало "адом" для россиян. Украинские военные 26 раз наносили удары по позициям оккупантов. Любая другая армия даже после 4 "хлопка" остановилась и не подтягивала войско и технику, но не российская.

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Второй пример – попытки россиян переправиться через реку Северский Донец в Луганской области в мае 2022 года. Украинские защитники более 5 раз пресекали попытки врага попасть на другой берег. Переправа на реке стала одной из самых смертоносных для российских оккупантов. По меньшей мере, 800 россиян были уничтожены, преимущественно от артиллерийских обстрелов.

Люди в здравом уме не будут этого делать, а они делают. Туда нужно смотреть в специфику их мышления. Также ментальные нарративы "ни шагу назад" – то, что взяли ни при каких обстоятельствах нельзя отдавать. Это также элемент их психологии,

– подчеркнул Петр Черник.

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