Військовий експерт Петро Черник в ефірі 24 Каналу спробував пояснити тактику росіян. Він розібрав план загарбників щодо розпорошення на двох прикладах славнозвісних подій 2022 року.

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Про "своєрідне" міркування окупантів

"Росіяни мають настільки "специфічну" логіку, настільки "унікальний" уклад мислення, що треба спробувати стати на їхнє місце, щоб їх зрозуміти", – підкреслив Черник.

Противник окупував Крим та частини 4 областей України: Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську. Ба навіть, 5 жовтня 2022 року Владімір Путін затвердив "ратифікацію" договорів про "прийняття" цих територій до складу Росії та підписав федеральні конституційні закони про включення їх до складу країни-агресорки.

І доволі складне питання, як їм доведеться пояснювати відхід з Південного плацдарму, бо передумова для нас є. Це буде не завтра, не післязавтра, а може за кілька місяців. Це завдання, яке можна у стратегічному сенсі осягнути. Не дам точної відповіді їх міркування, але на прикладі протиставлення і відштовхування від протилежного, приведу цікаві аргументи,

– сказав військовий експерт.

Розбір двох прикладів

Перший приклад – село Чорнобаївка на Херсонщині, яке стало "пеклом" для росіян. Українські військові 26 разів завдавали ударів по позиціях окупантів. Будь-яка інша армія навіть після 4 "бавовни" зупинилися та не підтягувала військо та техніку, але не російська.

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Другий приклад – спроби росіян переправитися через річку Сіверський Донець на Луганщині у травні 2022 року. Українські захисники понад 5 разів присікали намагання ворога потрапити на інший берег. Переправа на річці стала однією із найсмертоносніших для російських окупантів. Щонайменше 800 росіян були знищені, переважно від артилерійських обстрілів.

Люди в здоровому глузді не будуть цього робити, а вони роблять. Туди треба дивитися у специфіку їхнього мислення. Також ментальні наративи "ні шагу назад" – те, що взяли за жодних обставин не можна віддавати. Це також елемент їхньої психології,

– підкреслив Петро Черник.

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