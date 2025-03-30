"Самоликвидация" оккупантов: россияне в упор расстреляли своих же солдат

Во время отражения вражеских штурмов 27 марта украинские защитники зафиксировали "самоликвидацию" оккупантов. Так, россияне высадили пехоту, которую мгновенно расстреляли собственными силами в упор.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на батальон беспилотных систем "Булава" 72 ОМБр.

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Россияне расстреляли своих солдат

Операторы БПЛА зафиксировали очень показательную ситуацию, как оккупанты уничтожают своих же бойцов.

27 марта в 16:12 3 российские ББМ двигались к позициям украинских воинов для высадки пехоты в ближайшей посадке. Впрочем, после точных поражений техники нашими защитниками оккупанты высадили пехоту, а остальные захватчики начали убегать, потеряв одну "беху".

Вторая попытка была в 17:14. Враг туда же высадил свою пехоту, однако и она отказалась штурмовать.

Противник начал вплотную расстреливать-мотивировать своих собратьев, ликвидировав половину штурмовой группы,

– отметили в 72 ОМБр.

Добавили, российская "беха" пыталась убежать, впрочем, украинские FPV-дроны отработали на отлично и не дали оккупантами ни одного шанса спастись.

Как россияне расстреляли собственную пехоту: смотрите видео

У Deep State отметили, что забавный эпизод, который опубликовали бойцы 72 ОМБр, произошел у Новоандреевки, где агрессор наносит поражение из техники и пробует штурмовать пехотой собственные позиции.

Добавили, что по словам бойца, который все видел на стриме, выглядело так, что враг перепутал посадку, которую должен был штурмовать, заехал к своим и начал вести штурмовые действия на нее.

"На самом деле, подобные вещи случаются у них относительно часто. Только за март известно о еще паре подобных эпизодов", – отметили в Deep State.