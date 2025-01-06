Россияне расстреляли трех украинских военнопленных возле Нескучного: Лубинец отреагировал

Российские оккупанты 3 января расстреляли трех украинских военнопленных. Это произошло недалеко от населенного пункта Нескучное Волновахского района Донецкой области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитиков проекта Deep State. Отмечается, что убийства и издевательства над украинскими военнопленными носят систематический характер и поддерживаются военно-политическим руководством России.

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Оккупанты казнили украинских защитников

По данным Deep State, 3 января российские войска проводили штурм на позиции 141 ОПБр возле села Нескучного в Донецкой области.

Бойцы сдались в плен, им завязали руки вывели перед позицией и расстреляли выстрелами в затылок,

– говорится в сообщении.

На очередное военное преступление россиян также отреагировал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Он заявил, что немедленно обращается в Международный комитет Красного Креста (МККК) и ООН.

Эти организации должны осудить это преступление и оказать давление на российскую сторону для прекращения подобных актов,

– отметил Лубинец.

По его словам, Украина сохраняет обязательство соблюдать гуманитарное право даже во время войны, но не позволит России превратить мир в территорию беззакония. Омбудсмен также подчеркнул, что все виновные должны быть наказаны.

К слову, в декабре 2024 года Дмитрий Лубинец сообщил, что за три года полномасштабной войны подтверждено 177 случаев казни украинских военнопленных. По его словам, тенденция кардинально ухудшилась, ведь только в 2024 году официально подтверждено 109 казней.