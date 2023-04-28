Сами противоречат себе: оккупанты в Мелитополе убеждают, что Украина не готова к контрнаступлению

На фоне подготовки Украины к контрнаступлению российские захватчики в оккупированном Мелитополе не перестают давить на местное население. Россияне раздают "гуманитарную помощь", а также распространяют пропаганду.

Об этом сообщают источники 24 Канала в оккупированном Мелитополе. Россияне на оккупированных территориях прибегли к старой и хорошо известной тактике.

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Россияне раздают "помощь" в оккупированном Мелитополе

Они пытаются подкупить людей едой. В частности, так называемые "волонтеры" выдают людям сумки, в которых можно найти две разные крупы и сигареты.

Также там может быть вода, растительное масло и консервы. Что точно входит в набор так называемой "помощи" оккупантов неизвестно, поскольку все пакеты отличаются друг от друга.

Россияне раздают еду в оккупированном Мелитополе: видео

О том, в каком направлении будет развиваться контрнаступление сил обороны Украины, знает только считанное количество лиц среди руководства нашей страны. Не исключено, что украинское контрнаступление может развиваться в направлении Мелитополя.

Вероятно, такой гуманитарной помощью Россия хочет "подготовить" людей к своему "жесту доброй воли". В целом, непонятно, для кого и почему Россия раздает "помощь" в оккупированном Мелитополе, который наши военные могут отвоевать уже в этом году.

В частности, глава ГУР МО Кирилл Буданов считает, что Украина уже в 2023 году может вернуть оккупированный Крым, на пути к которому и расположен Мелитополь.

Также в оккупированном Мелитополе не прекращается российская пропаганда, к которой тоже есть немало вопросов. Пока весь поток информации транслируется в Интернете, захватчики раздают местным жителям газеты.



Оккупанты раздают газеты с пропагандой в Мелитополе / Фото предоставлено 24 Каналу

Следует обратить внимание на то, что Россия пытается приуменьшить готовность Украины к контрнаступлению. Таким образом Кремль пытается распространить уныние среди украинцев, ожидающих наших военных.

Впрочем, операции в Херсонской и Харьковской областях осенью 2022 года доказали, что Украина стремится действовать осторожно, чтобы минимизировать потери среди армии и гражданского населения и достичь наилучшего результата.



Россияне раздают газеты с пропагандой в оккупированном Мелитополе / Фото предоставлено 24 Каналу

Что любопытно, российская пропаганда сама противоречит себе. В одной и той же газете, в которой пропагандисты подвергают сомнению готовность Украины к контрнаступлению, они жалуются, что НАТО продолжает передавать нашей стране оружие.

Также в газете есть публикации о том, как Россия якобы стремится "заботиться" о жителях оккупированных территорий. Среди прочего, говорится о 6 стационарных лагерях. Известно, что в такие лагеря Россия вывозит украинских детей, разлучая с родителями.