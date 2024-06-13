В Крыму оккупанты разместили новые С-500, – Буданов описал, как Россия готовит оборону полуострова

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал о ситуации во временно оккупированном Крыму. Так, там оккупанты разместили элементы новейшего зенитного ракетного комплекса С-500.

Об этом начальник ГУР МО Кирилл Буданов рассказал в интервью в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

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Усиливается система российской ПВО. Это вполне очевидно и понятно. Новейшие элементы С-500 появились. Это в принципе будет их опытное применение, но они уже появились в Крыму,

– рассказал начальник украинской разведки.

Также Буданов добавил, что оккупанты до сих пор используют Керченский мост для перевозки военных грузов.

"Керченский мост всегда использовался российскими военными и используется, и пока он есть, он будет использоваться. То, что паромами основные грузы возяться, – так, это правда, но через мост тоже проезжает, и личный состав прежде всего. Грузы – меньше, но для личного состава – это основной путь", – отметил разведчик.

Что говорит Буданов о ситуации на фронте: основное