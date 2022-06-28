Россияне разработали бронепоезд "Енисей" из украденных на Харьковщине тепловозов

Россияне "слепили" новый бронепоезд из украденных в Украине материалов. При этом интересно, что уязвимые места этого бронепоезда видны даже на фото невооруженным глазом.

Так, кафиры создали новый бронепоезд под названием "Енисей". Кремлевские пропагандисты прямо признают, что для постройки бронепоезда "Энисей" россияне украли контейнеры, тепловозы и подвижной состав в "Укрзализныце" на Харьковщине.

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Кафиры расхваливают новый бронепоезд

Заявленная схема поезда – два маневровых тепловоза типа ЧМЭ3, восемь вагонов (4 из которых – платформы из БМП-2 и ЗУ-23-2).

Как утверждают российские пропагандисты, этот ларец предназначен для ведения инженерной разведки и доставки боеприпасов к линии фронта. Но, похоже, что в первую очередь "Энисей" предназначен именно для ведения боевых действий при охране вражеских коммуникаций.

На это указывает не только тот факт, что в голове поезда стоит платформа с ЗУ-23-2, которая в первую очередь служит именно как противопехотное оружие, но и то, что вторая платформа с БМП-2 имеет апрель для съезда , чтобы при необходимости эта боевая машина пехоты могла "кружиться" вокруг броненосца.

Уязвимые места "Енисея"

Теоретически, для перевозки грузов есть два крытых товарных вагона. Но так получается довольно специфическая ситуация: кафиры оборудовали огневые точки в "товарняках" и собираются там возить, например, боеприпасы.

Чтобы увидеть уязвимые места вражеского "Енисея", можно только посмотреть фото. Между колесными парами тепловоза имеется топливный бак (черного цвета), в который заливается дизельное топливо. И этот бак никак не защищен.



Уязвимое место бронепоезда "Энисей" / Фото РосСМИ

Все, что над колесами в тепловозе ЧМЭ3 – это либо силовая установка, либо кабина экипажа. И бронелисты на тепловозе напоминают "мангалы" на танках, то есть экипажу дают психологическое ощущение "защищенности", но не выдерживают встречи с NLAW или Javelin или другими системами противотанкового вооружения.

Мы надеемся, что эти строки прочитали в том числе люди, которые применят в практической плоскости знания об уязвимых местах рашистского бронепоезда "Енисей", что "возник" на временно оккупированных районах Харьковщины,

– говорится в сообщении.

Потери врага по состоянию на 28 июня

Вчера, 27 июня, наибольшие потери российские захватчики понесли именно на Бахмутском направлении . Вместо этого с начала полномасштабного вторжения России в Украину кафиры потеряли:

личного состава – 35250 (+250) человек ликвидировано;

танков – 1567 (+15) единиц;

боевых бронированных машин – 3704 (+17) единиц;

артиллерийских систем – 778 (+7) единиц;

РСЗО – 243 единицы;

средства ПВО – 102 (+1) единицы;

самолетов – 217 единиц;

вертолетов – 185 (+1) единиц;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 636 единиц;

крылатых ракет – 139 единиц;

корабли и катера – 14 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2589 (+14) единиц;

специальная техника – 61 (+1) единица.

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