Генерал-лейтенант, военный эксперт, основатель БО "Закроем небо Украины" Игорь Романенко рассказал 24 Каналу, что Украина на протяжении почти трех лет настаивает на необходимости остановить применение россиянами КАБов. Однако наши западные партнеры до сих пор не пришли к согласию относительно помощи в решении этого вопроса.

Важно Под угрозой уже Днепропетровщина: что известно о КАБах, которые приносят страшные разрушения

Ситуация требует кардинальных изменений

Романенко считает, что союзники Украины используют алгоритм, который не дает ей реализовать определенные возможности.

В 2022 году на Херсонском направлении россияне имели большую группировку – 20 тысяч и тяжелую технику, но им удалось переправить ее через Днепр.

Как отметил в своей книге "Война" американский журналист Боб Вудворд, российские войска спокойно это сделали якобы из-за вмешательства США. Якобы разведка предупредила Джозефа Байдена, что в случае ударов со стороны ВСУ по войску оккупантов, которое отступало, Владимир Путин мог применить ядерное оружие. Поэтому Украина якобы после давления со стороны Белого дома не наносила ударов по россиянам.

Посмотрим, как будет действовать Дональд Трамп, когда перейдет от провозглашения лозунгов к делам. Но ситуация требует кардинальных изменений на фронте. Это будет возможно только если наши партнеры больше будут делать, чем говорить,

– подчеркнул генерал-лейтенант.

Также это, по его мнению, с одной стороны – внутренняя проблема Украины относительно помощи Силам обороны, а с другой – наших союзников, с которыми надо работать.

Мы видим последствия применения КАБов, но нужно понимать, на что они (западные партнеры – 24 Канал) могут пойти, чтобы Украина могла прекратить применение КАБов со стороны россиян,

– подчеркнул Игорь Романенко.

Справка. Россия разработала новые планирующие 250-килограммовые авиабомбы, которые могут впервые долететь до Полтавы, Одессы, Чернигова и Днепра. Как сообщают украинские военные эксперты, эти бомбы почти невозможно сбить. Они оснащены твердотопливным двигателем, и благодаря ему могут лететь на расстояние 120 – 150 километров. Также на эти боеприпасы можно установить ракетные двигатели с ФАБ, что позволит увеличить их дальность еще на 85 километров.

Надо взвешивать, по словам основатель БО "Закроем небо Украины", что глава Пентагона Ллойд Остин говорил на первом "Рамштайне" и что на 25-м, который может стать последним и для Остина, и для США в таком виде.

А потом Запад будет оправдывать в своем информационном пространстве, что якобы "все идет по плану". Хотелось бы знать, по чьему "плану". Учитывая все это, у нас сейчас непростые времена, и мы должны приложить усилия, чтобы принципиально изменить ситуацию,

– сказал он.

Отметим, что глава Днепропетровского областного совета Николая Лукашука рассказал о возможности россиян наносить удары КАБами по Днепропетровщине. Поскольку, по данным ресурса Deep State, расстояние от линии фронта до границ Днепропетровщины сократилось до менее чем 7 километров, это, по его словам, означает, что противник может атаковать КАБами и артиллерией приграничные общины с территории Донецкой области.

В зоне повышенной опасности теперь находятся Великомихайловская, Маломихайловская, Новопавловская, Межевская, Покровская, Петропавловская, Васильковская общины. Также опасность распространяется на приграничье Павлоградского района со стороны Покровского направления.