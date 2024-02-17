Россияне разрушили в Купянске дом на 2 подъезда: есть жертва и пострадавшие

Россия обстреляла Купянск Харьковской области. Оккупанты разрушили жилой дом и повредили другие здания.

В результате российского обстрела в Купянске разрушен жилой дом на 2 подъезда. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Что известно об атаке

Обновление. По состоянию на 22:00 17 февраля известно о 5 пострадавших и 1 жертве. Полиция Харьковской области сообщила поздно вечером, что спасатели извлекли из-под завалов дома труп женщины. Также правоохранители поделились кадрами.



Убитая россиянами женщина в Купянске / Фото Национальной полиции

Вечером глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил в эфире телемарафона, что Россия снова обстреляла Купянск. Таким образом, город дважды подвергся атаке в течение суток. Всего в настоящее время известно о 5 раненых.

Оккупанты около 18:40 сбросили на местное коммунальное предприятие 3 КАБ. Под завалами админздания могут находиться люди. Сейчас на месте попадания работают спасатели. Всего за сутки Россия сбросила на Купянск 18 авиационных бомб.

Как ранее пояснил Синегубов, захватчики сначала обстреляли Купянск 17 февраля около 13:30. В результате атаки был разрушен двухэтажный дом на 2 подъезда, а по меньшей мере 5 частных домов получили повреждения.

Две женщины с травмами госпитализированы в медицинские учреждения, одному гражданскому мужчине оказали помощь на месте. Под завалами могут находиться люди,

– заявил глава Харьковской ОВА.

Позже он сообщил, что из-под завалов дома спасли 69-летнюю женщину. Ее госпитализировали с переломом конечности. Ликвидация последствий атаки и поисковая операция продолжаются. Синегубов заявил, что под завалами остаются еще 2 человека.

Он добавил, что россияне продолжают наносить авиационные удары по приграничным населенным пунктам Харьковщины. За этот день зафиксировано более десяти таких ударов.

Что говорит полиция

Полиция Харьковщины уточнила, что оккупанты обстреливали Купянск с 13:00 до 13:40. Предварительно, россияне применили авиационные бомбы типа ФАБ и КАБ-500. Захватчики попали по многоэтажке, частным жилым домам и предприятию.

Правоохранители заявили, что в настоящее время известно о трех пострадавших: 44-летнем мужчине и двух женщинах. Также в полиции сообщили, что сегодня около 15:00 россияне обстреляли Харьковский район баллистикой. На местах происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы, взрывотехники, работники ГСЧС. Они разбирают завалы, проводят осмотры и собирают вещественные доказательства.

Что говорит прокуратура

Харьковская областная прокуратура показала, как выглядит Купянск после российского обстрела.

Последствия российской агрессии в Купянске / Фото Харьковской областной прокуратуры

По данным следствия, оккупанты сбросили на жилые кварталы по меньшей мере 5 авиабомб, одна из которых попала в двухэтажный многоквартирный дом. Другая авиабомба тоже попала в дом. В Купянске есть разрушения и повреждения ряда гражданских объектов.

В прокуратуре также уточнили, что двум раненым женщинам 67 и 88 лет. Позже прокуратура уточнила, что по другим адресам стало известно о двух раненых мужчинах в возрасте 44 и 69 лет.