Россияне разворачивают дополнительные силы и теряют беспилотники: текущая ситуация на фронте

29 апреля 2022 , 20:37
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Источник:

Генштаб ВСУ

Российские войска продолжают вести разведывательные операции и обстреливать гражданскую инфраструктуру с целью уничтожения системы логистического обеспечения защитников Украины. В то же время ВСУ препятствуют оккупантам, уничтожая их беспилотники и обезвреживая ракеты.

Об этом рассказали в строительстве Генштаба Вооруженных Сил Украины от 29 апреля. В ведомстве добавили, что для защиты вражеские подразделения пытаются усовершенствовать инженерное оборудование своих позиций.

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Текущая ситуация на фронте: данные Генштаба ВСУ

В целях уточнения положения подразделений Сил обороны Украины враг проводит воздушную разведку с применением беспилотного летательного аппарата "Орлан-10". Впрочем, не ориентируясь в местности, оккупанты только теряют разведывательную технику.

В то же время, по данным Генштаба, в Южнобужском и Бессарабском направлениях противник имеющимся комплектом сил пытается вести боевые действия с целью улучшения своего тактического положения.

Продолжает осуществлять перегруппировку, наращивает систему огневого поражения, совершенствует инженерное оборудование позиций,
– рассказывают в актуальном своде.

В рамках наращивания системы материально-технического обеспечения войск оккупанты также развернули сборные пункты поврежденных машин и пункты ремонта и восстановления техники.

Оперативная информация о российском вторжении: смотрите видео

Ситуация на фронте: коротко о главном

  • На Волынском и Полесском направлениях зафиксирована активность у украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов.
  • На Северском направлении россияне препятствуют перемещению резервов ВСУ.
  • На Слобожанском направлении враг продвигается в направлении Харькова, пытается осуществить развертывание дополнительных артиллерийских подразделений.
  • На Донецком и Таврическом направлениях подразделения противника пытаются вести наступление на Лиманском, Северодонецком и Попаснянском направлениях.

Обратите внимание – мы на пике противостояния, – военный аналитик об отчаянных попытках врага продвинуться: смотрите видео

 

Автор: Юлія Бабич