Россияне разворачивают дополнительные силы и теряют беспилотники: текущая ситуация на фронте
Источник:Генштаб ВСУ
Российские войска продолжают вести разведывательные операции и обстреливать гражданскую инфраструктуру с целью уничтожения системы логистического обеспечения защитников Украины. В то же время ВСУ препятствуют оккупантам, уничтожая их беспилотники и обезвреживая ракеты.
Об этом рассказали в строительстве Генштаба Вооруженных Сил Украины от 29 апреля. В ведомстве добавили, что для защиты вражеские подразделения пытаются усовершенствовать инженерное оборудование своих позиций.
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Текущая ситуация на фронте: данные Генштаба ВСУ
В целях уточнения положения подразделений Сил обороны Украины враг проводит воздушную разведку с применением беспилотного летательного аппарата "Орлан-10". Впрочем, не ориентируясь в местности, оккупанты только теряют разведывательную технику.
В то же время, по данным Генштаба, в Южнобужском и Бессарабском направлениях противник имеющимся комплектом сил пытается вести боевые действия с целью улучшения своего тактического положения.
Продолжает осуществлять перегруппировку, наращивает систему огневого поражения, совершенствует инженерное оборудование позиций,
– рассказывают в актуальном своде.
В рамках наращивания системы материально-технического обеспечения войск оккупанты также развернули сборные пункты поврежденных машин и пункты ремонта и восстановления техники.
Оперативная информация о российском вторжении: смотрите видео
Ситуация на фронте: коротко о главном
- На Волынском и Полесском направлениях зафиксирована активность у украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов.
- На Северском направлении россияне препятствуют перемещению резервов ВСУ.
- На Слобожанском направлении враг продвигается в направлении Харькова, пытается осуществить развертывание дополнительных артиллерийских подразделений.
- На Донецком и Таврическом направлениях подразделения противника пытаются вести наступление на Лиманском, Северодонецком и Попаснянском направлениях.
Обратите внимание – мы на пике противостояния, – военный аналитик об отчаянных попытках врага продвинуться: смотрите видео