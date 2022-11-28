Воруют все, что могут: напуганные оккупанты озверели в Энергодаре

В Энергодаре и на территории Запорожской АЭС в частности, оккупанты разворовывают все, что можно забрать. Вместе с тем ситуация с обстрелами несколько успокоилась, вероятно, из-за переговоров, которые сейчас ведет МАГАТЭ с российской и украинской сторонами.

При этом, как сообщил корреспондент 24 канала из Запорожья, терроризировать персонал ЗАЭС россияне не прекратили. Они снова угрожают не впускать работников на станцию и аннулировать их пропуски за то, что они не хотят подписывать контракты с "Росатомом".

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Россияне в Энергодаре воруют, но сидят тихо

Кроме того, после недавней смены так называемой "военной администрации" Энергодара, когда фактически выгнали одних воров, а на их места посадили других, новости из Энергодара стихли. Если раньше россияне сообщали о покрашенной лавке или двери, и выдавали это за огромную победу "российской администрации", то сейчас этого нет.

Важно, что после того, как прогнали одного коллаборанта – "Волгу", власть в руки взяли кадыровцы. Они опять же используют ее для того, чтобы грабить все, что возможно, дабы оно досталось именно им, а не кому-то другому. Возможно, с этим и связана информация о том, что россияне собрались выходить из Энергодара, ведь разграбление – их традиционный ритуал перед "жестом доброй воли".

Оккупанты – под прицелом

Между тем, украинские военные сообщают, что они пристреляли все выезды из Энергодара, через которые можно вывезти награбленное. Следует понимать, что речь идет о долине Днепра, то есть широкой открытой местности, где видно все на много километров. Там достаточно легко работать артиллерией, так что разграбление украинского имущества не пройдет для оккупантов просто так.

Следовательно, и артиллеристы, и Генштаб ВСУ постоянно сообщают, как накрывают и военные колонны россиян, и тех, кто собрался "покататься" под Энергодаром в сторону близлежащих сел.

То есть в целом россияне в Энергодаре сидят напуганные. Им также известно, что идут какие-то переговоры и, возможно, придется оттуда отходить. Это, очевидно, не подкрепляет их боевой дух. Что там будет дальше – неизвестно, но сейчас можно констатировать улучшение ситуации, ведь оккупанты хотя бы не стреляют из артиллерии и не перебивают электрические линии, связывающие АЭС с украинской энергосистемой.

Корреспондент 24 канала рассказал о ситуации в Запорожье: смотрите видео

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