Россияне выбрали тактику торможения ВСУ: почему она не сработает

Российское командование на этом этапе не может остановить продвижение Сил обороны Украины, поэтому главной задачей является торможение.

Россия снова ставит на "мясо"

По сути, все передислокации, переброска сил и средств оккупантов проходят не с целью контрудара или создания непробиваемой обороны. Нет... Цель другая.

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Как мы видим, у России нет достаточного количества сил и средств для уверенной обороны. Однако у нее есть человеческий ресурс, которым можно заполнить окопы, траншеи, запихнуть в каждую яму по 3–4 "мобика", и тем самым насытить каждую локацию "мясом".

На выбивание "мяса" уходит время. Даже забрасывание их позиций кассетами – это время. Выигрывая его, вражеское командование находится в состоянии перманентного ожидания неблагоприятных для наступления погодных условий: дождей, морозов. По мнению оккупантов, все это остановит Силы обороны Украины.

А потому, когда меня спрашивают, например, про Токмак, то отвечаю, что не сомневаюсь, что мы выйдем в город в ближайшее время. Однако есть вопросы: а что сделают оккупанты? Ведь оставаться в Токмаке – это самоубийство. Они там не жители. Логичнее бежать. Но командование может отдать другой приказ.

В Токмаке могут оставить гарнизон на одну–две тысячи для торможения СОУ. То есть осознанно нашпиговать городок "мясом", у которого есть выход из города только в формате 200 – 300 – 400. И его освобождение займет время. Окружение города, перерезка логистики, выход на южный сектор.

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Российское командование не учитывает потери и затягивает войну, но есть нюанс.

Тактика затыкания дыр "мясом" может иметь временный эффект. Она не решает главной проблемы оккупантов – потери оборонного функционала. Кроме нее, добавится уже не дефицит, а отсутствие человеческого ресурса.

Этим летом мы наблюдали за тем, как для обороны в полосе обеспечения россияне распаковывали свои резервы по основной линии. Сейчас для удержания основной линии тянут ресурс с Востока, из Луганской области, Крыма, Херсонщины.

Тактика торможения не решает глобально проблем российских оккупантов, а лишь усугубляет их.