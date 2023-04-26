Оккупанты обустроили масштабную сеть траншей вдоль Днепра в Херсонской области: спутниковые кадры

Российские захватчики очень боятся контрнаступления Вооруженных сил Украины. Поэтому оккупанты построили сеть окопов вдоль левого берега Днепра Херсонской области.

Опубликована соответствующая карта с траншеями оккупантов. Однако не все укрепления укомплектованы российским персоналом.

Важно Свидетельство российского страха: WP рассказал о целой системе траншей и окопов в Крыму

Оккупанты обустроили сеть траншей на Херсонщине

На обнародованной карте можно увидеть, что российские войска в Украине построили сеть окопов вдоль левого берега Днепра.

На карте показано много вражеских полевых укреплений в Украине (и вокруг нее) с помощью спутниковых изображений, полученных из данных Sentinel-2 ESA.

Траншеи и окопы оккупантов: смотрите видео

Данные не различают заграждения, траншеи или другие типы укреплений. Укрепления включались только если они появились новыми, используемыми или расширенными после полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

В то же время не все эти укрепления сейчас укомплектованы российским персоналом.

Укрепление оккупантов на Херсонщине / Скриншоты

Зачем россияне роют окопы

Недавно военный эксперт Роман Свитан рассказал, что окопы в Крыму мало чем помогут, когда будет уничтожен Крымский мост. Они просто позволят отсрочить неизбежное поражение на полуострове и замедлит движение украинских войск.

"Сами укрепления могут "жить" определенное время. Но это просто оттягивает конец. Не неделя, а две недели уйдет украинским войскам на уничтожение таких объектов", – отметил Свитан.