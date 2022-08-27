россияне с целью провокации обстреляли оккупированную Каменку в Запорожье: предварительно, есть жертвы

Войска россии 26 августа совершили очередную провокацию на оккупированных территориях. Они обстреляли поселок Каменка в Запорожской области.

Это сделали, чтобы снова попытаться перекинуть вину за жертв на Вооруженные Силы Украины. Об этом сообщил глава Каменского поселкового совета Борис Ковальчук.

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Что известно об этих обстрелах в Запорожье

Чиновник рассказал детали обстрела населенного пункта в Пологовском районе в конце дня. Он отметил, что уже известно о том, что есть погибшие. Однако пока еще уточняют, какое количество жертв очередной провокации российской армии.

В минувший день россияне также производили обстрел, однако подконтрольной Украине части Запорожской области. Жители областного центра начали писать, что слышат взрывы примерно в 20:25.

Глава Запорожской ОВ Александр Старух впоследствии отметил, что громкие звуки взрывов – это результат работы противовоздушных сил ВСУ. По его словам, со стороны Васильевки враг атаковал населенные пункты вблизи Запорожья.

В то же время секретарь городского совета Запорожья Анатолий Куртев указал, что громкие звуки, которые тогда слышали жители нескольких районов города – это эхо взрывов, произошедших за городом.

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