Це зробили, щоб знову спробувати перекинути вину за жертв на Збройні Сили України. Про це повідомив голова Кам'янської селищної ради Борис Ковальчук.

Зауважте Чи буде важче деокупувати території після проведення там "референдумів": пояснення Коваленка

Що відомо про ці обстріли на Запоріжжі

Посадовець розповів деталі обстрілу населеного пункту в Пологівському районі наприкінці доби. Він зазначив, що вже відомо про те, що є загиблі. Проте наразі ще уточнюють, яка кількість жертв чергової провокації російської армії.

Минулого дня росіяни також здійснювали обстріл, проте підконтрольної Україні частини Запорізької області. Жителі обласного центру почали писати, що чують вибухи, приблизно о 20:25.

Глава Запорізької ОВА Олександр Старух згодом зазначив, що гучні звуки вибухів – це результат роботи протиповітряних сил ЗСУ. За його словами, з боку Василівки ворог атакував населені пункти поблизу Запоріжжя.

Водночас секретар міської ради Запоріжжя Анатолій Куртєв вказав, що гучні звуки, які тоді чули жителі кількох районів міста – це відлуння вибухів, що сталися за містом.

Раніше – Москва звинуватила Україну в обстрілі Бєлгорода: дивіться відео