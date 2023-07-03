Оккупанты сами теперь разминируют: Гуменюк сказала, куда наводнение понесло российские мины

Россиянам приходится разгребать последствия наводнения, вызванного из-за подрыва ими же Каховской ГЭС. Все мины, заложенные ими на левом берегу, смыла вода.

Об этом 24 Каналу сказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Это привело к существенным изменениям в карте минных полей, поэтому оккупантам теперь приходится выискивать и разминировать взрывные устройства, заложенные ими самими.

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"Подрыв Каховской ГЭС действительно мощно повлиял на уровень обороны россиян на левом берегу, потому что фактически первый рубеж обороны, состоявший из взрывных заграждений, смыла большая вода. Сейчас россияне, даже возвращаясь на свои позиции, не могут это делать быстро, потому что карта минных полей существенно изменилась", – отметила спикер.

Гуменюк о том, как вода повлияла на линию обороны: смотреть видео

Мины в открытом море

Значительная часть взрывных устройств оказалась в Черном море и лиманах. Вероятно, через некоторое время тот арсенал мин, который заложил враг в украинской земле, вода будет выносить к побережью.

Что происходит на южном направлении