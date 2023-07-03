Оккупанты сами теперь разминируют: Гуменюк сказала, куда наводнение понесло российские мины
Россиянам приходится разгребать последствия наводнения, вызванного из-за подрыва ими же Каховской ГЭС. Все мины, заложенные ими на левом берегу, смыла вода.
Об этом 24 Каналу сказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Это привело к существенным изменениям в карте минных полей, поэтому оккупантам теперь приходится выискивать и разминировать взрывные устройства, заложенные ими самими.
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"Подрыв Каховской ГЭС действительно мощно повлиял на уровень обороны россиян на левом берегу, потому что фактически первый рубеж обороны, состоявший из взрывных заграждений, смыла большая вода. Сейчас россияне, даже возвращаясь на свои позиции, не могут это делать быстро, потому что карта минных полей существенно изменилась", – отметила спикер.
Гуменюк о том, как вода повлияла на линию обороны: смотреть видео
Мины в открытом море
Значительная часть взрывных устройств оказалась в Черном море и лиманах. Вероятно, через некоторое время тот арсенал мин, который заложил враг в украинской земле, вода будет выносить к побережью.
Что происходит на южном направлении
- Российские оккупанты пытаются вернуться на позиции, занимавших до подрыва плотины Каховской ГЭС Однако этот процесс усложняется необходимостью разминирования территорий. Вода разбрасывала их минные заграждения, которые они намостили вдоль левого берега, и им приходится разминировать территорию перед тем, как возвращаться.
- Россияне сменили тактику на Юге – вернулись к атакам управляемыми авиабомбами и ударными БпЛА типа "Ланцет". До этого они выжидали определенную паузу, однако тактическая авиация снова активизировалась. Вероятно, враги ищут новые цели.
- Что касается воздушной угрозы, россияне выдерживают паузу и в ближайшее время могут снова прибегнуть к воздушному террору. Сейчас они выискивают объекты для удара и разрабатывают новую тактику.