"В пятницу 13-го не летают": летчик-инструктор объяснил, как россияне могли сбить свой Су-25

Россия потеряла еще один самолет Су-25. Очевидно в него прилетела своя же ракета от самолета из пары.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что самолеты Су-25, что у россиян, что у украинцев, работают в паре.

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Как был сбит самолет

Свитан отметил, что штурмовики работают на малых высотах, не более, чем 30 метров, чтобы их не видели локаторы врага. Их скорость примерно 600 км/ч. Затем они заходят под горку, отстреливают неуправляемыми реактивными снарядами, после чего самолеты уходят обратно на малой высоте.

Скорее всего, friendly fire здесь был с сходом ракеты с не полностью раскрытыми стабилизаторами. Бывает такое, что у неуправляемого снаряда или ракеты не открывается стабилизатор и ее несет в сторону. Похоже, что здесь именно такой вариант,

– заметил летчик-инструктор.

Он продолжил, что летчик катапультировался, у него сломана рука. Он сейчас лежит и страдает, думая, за что его в пятницу 13-го сбили свои же. У летчиков есть свои летные законы. Нельзя летать в пятницу 13-го. Обязательно произойдет какая-то беда.

Сможет ли летчик дальше летать

По словам полковника запаса ВСУ, если летчик перед катапультированием сгруппировался и катапультирование состоялось в штатном режиме, то в принципе через некоторое время после ВВК он может будет возвращен в строй. Хотя такое редко бывает.

"Здесь была ситуация критическая. Вряд ли здесь была группировка. Его ударило будто кувалдой по ягодицам при выходе. При таком ударе "позвоночник высыпается в трусы". После такого катапультирования сложно восстановиться", – отметил военный эксперт.

Он добавил, что летчик, вероятно, уже летать не будет. Тем более после перелома руки.