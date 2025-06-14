Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що літаки Су-25, що в росіян, що в українців, працюють у парі.

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Як було збито літак

Світан зазначив, що штурмовики працюють на малих висотах, не більше, ніж 30 метрів, аби їх не бачили локатори ворога. Їхня швидкість приблизно 600 км/год. Потім вони заходять під гірку, відстрілюють некерованими реактивними снарядами, після чого літаки йдуть назад на малій висоті.

Швидше за все, friendly fire тут був зі сходом ракети з неповністю розкритими стабілізаторами. Буває таке, що в некерованого снаряду чи ракети не відкривається стабілізатор і її несе в бік. Схоже, що тут саме такий варіант,

– зауважив льотчик-інструктор.

Він продовжив, що льотчик катапультувався, в нього зламана рука. Він зараз лежить і страждає, думаючи, за що його в п'ятницю 13-го збили свої ж. У льотчиків є свої льотні закони. Не можна літати в п'ятницю 13-го. Обов'язково станеться якась біда.

Чи зможе льотчик далі літати

За словами полковника запасу ЗСУ, якщо льотчик перед катапультуванням згрупувався й катапультування відбулось у штатному режимі, то в принципі за певний час після ВЛК він може буде повернутий у стрій. Хоча таке рідко буває.

"Тут була ситуація критична. Навряд тут було групування. Його вдарило ніби кувалдою по сідницях при виході. За такого удару "хребет висипається в труси". Після такого катапультування складно відновитись", – наголосив військовий експерт.

Він додав, що льотчик, певно, вже літати не буде. Тим паче після перелому руки.