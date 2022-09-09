"Тор", "Град" и даже "Зоопарк": военные показали "жирные" трофеи, захваченные на Харьковщине

Российские оккупанты так убегали с Харьковщины, что оставили даже ценную технику и боеприпасы. В сети уже появились кадры российских систем "Тор", "Град" и даже "Зоопарк", которыми враг усилил нашу армию.

Фото и видео оставленной вражеской техники обнародовали ряд телеграм-каналов, специализирующихся на военной тематике, передает 24 канал.

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В частности, в Харьковской области наши бойцы присвоили:

ЗРК 9К331 "Тор-М1",

заряженный БМ-21 "Град",

радиолокационный комплекс 1Л261 из контрбатарейного комплекса 1Л260 "Зоопарк-1М".

И это, мы уверены, далеко не конец. Парад "ленд-лиза" от россиян продолжится, ведь ВСУ не остановятся и продолжат уничтожать врага.

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Что известно о контрнаступлении на Харьковщине

Украинские военные продолжают свое наступление, освобождая все больше населенных пунктов. Благодаря их усилиям Украина вернула территорию размером с Лихтенштейн. Возвращение наших территорий и живших в оккупации граждан для украинцев большой праздник.

Политолог Николай Давыдюк заявил, что для россии успехи ВСУ имеют катастрофическое значение. Россияне теряют лицо и браваду путина, который обещал очень быстро брать, есть и выбрасывать.

Вечером 9 сентября Зеленский отметил, что ВСУ освободили более 30 населенных пунктов в Харьковской области. В части сел региона проходят мероприятия по проверке и охране территории. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказывал, что на Балаклейском направлении ВСУ добились успехов. Поэтому те населенные пункты, которые удалось освободить от врага, уже проходят этап зачистки.

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