После побега из Херсона: Жданов назвал новые цели России
После отступления из Херсонской области Россия пытается сосредоточить внимание на Донбассе, который Путин хочет полностью оккупировать. Именно захват Донецкой и Луганской областей в административных границах были объявлены целью войны в Украине.
Об этом в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 канал. Он отметил, что необъявленной целью главы Кремля было уничтожение Украины как государства и украинцев как нации.
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России катастрофически не хватает времени
Жданов считает, что проблема Российской Федерации сегодня в том, что ей катастрофически не хватает времени. Оккупанты слишком быстро с блицкрига переустраиваются на войну на истощение, и это им не удается.
Российская система развалена – она существует только на бумаге и только в рапортах. А в жизни ни одна из систем не работает – ни мобилизационная, ни военно-промышленный комплекс, ни военной организации и подготовки резерва,
– отмечает эксперт.
Кремлевский нарратив
Жданов продолжает, что боеприпасы у оккупантов заканчиваются, ракеты – тоже. Военная техника не работает – ее нужно пропускать через заводы. Мобилизированных начали собирать, но выяснилось, что некуда их деть.
"Именно поэтому России катастрофически нужна передышка. И поэтому возникают разговоры о переговорах", – считает Жданов.
Он отмечает, что нужно замечать тех российских политиков, которые провозглашают: "давайте поговорим". Это все кремлевский нарратив, и за спиной таких политиков или должностных лиц "торчат уши" Кремля.
России нужна передышка: смотрите видео
Донецкая область: последние события
- Донецкая область осталась без света из-за обстрелов оккупантов. По сообщению главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, россияне повредили электролинии в Торецком районе, в результате чего без тока остались Бахмутский и Краматорский районы, а также все крупнейшие города на свободной от оккупантов территории Донбасса.
- Российские военные продолжают атаковать украинские позиции в Донецкой области, несмотря на большие потери. Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ, но получают поражение всеми видами огня.
- Безумные потери несет враг в Горловке Донецкой области. В этом городе украинские защитники попали в пункт управления российских захватчиков. В результате удара уничтожены около 15 офицеров и техника врага.