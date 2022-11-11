Морской подводный десант может прибить с берегов Днепра – Братчук о побеге россиян из Херсона

Украинские защитники продолжают наступательные действия в рамках оборонной операции и активно освобождают Херсонскую область. Россияне явно взорвали за собой Антоновский мост, но недавно – планировали захватить Одессу.

Об этом 24 каналу рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. Он также отметил, что россияне обещали высадить морской десант в Одессе – мы ожидаем, что часть этого подводного десанта может прибить с берегов Днепра.

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Что дойдет до нас неизвестно – хорошо "отработают" херсонские раки, но наш черноморский бычок после "Москвы" заждался. Возможно какие-то "фуражки" выловим,

– говорит Братчук.

По словам спикера Одесской ОВА, россияне позорно убегали из Херсона, это видел весь мир – ждем таких же маневров уже на другой временно оккупированной территории.

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"Антоновский мост упал, ждем официальной информации от военных, но на первый взгляд четко видно, что это именно подрыв, а не работа артиллерии", – говорит спикер Одесской ОВА.

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