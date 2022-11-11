Морской подводный десант может прибить с берегов Днепра – Братчук о побеге россиян из Херсона
Украинские защитники продолжают наступательные действия в рамках оборонной операции и активно освобождают Херсонскую область. Россияне явно взорвали за собой Антоновский мост, но недавно – планировали захватить Одессу.
Об этом 24 каналу рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. Он также отметил, что россияне обещали высадить морской десант в Одессе – мы ожидаем, что часть этого подводного десанта может прибить с берегов Днепра.
Читайте также "Движение сопротивления передает привет": в центре Херсона появился украинский флаг
Что дойдет до нас неизвестно – хорошо "отработают" херсонские раки, но наш черноморский бычок после "Москвы" заждался. Возможно какие-то "фуражки" выловим,
– говорит Братчук.
По словам спикера Одесской ОВА, россияне позорно убегали из Херсона, это видел весь мир – ждем таких же маневров уже на другой временно оккупированной территории.
Обратите внимание – Важное заявление Минобороны о Херсоне: смотрите видео
"Антоновский мост упал, ждем официальной информации от военных, но на первый взгляд четко видно, что это именно подрыв, а не работа артиллерии", – говорит спикер Одесской ОВА.
Силы Обороны деоккупируют Херсонщину
- В Генштабе рассказали, что 9 ноября защитники освободили 12 населенных пунктов.
- В ОК "Юг" объяснили, что ВСУ в Херсонской области продвигаются медленно из-за плотного заминирования территорий. Однако военные делают это уверенно и закрепляются на позициях. Они просят соблюдать режим информационной тишины.
- Россияне заявили, что Антоновский мост непригоден для передвижения. В ВСУ не комментируют это.
- В Институте изучения войны считают, что Украина получила преимущество в войне и близится к деоккупации Херсона. Это не будет последней победой ВСУ.
- Оккупанты усиленно бегут из Херсонской области – войско экстренно упаковывается в плавсредства.
- Аналитик Андрей Харук считает, что оккупанты могут оставить часть техники на правобережье. Кроме того, живая сила врага все еще есть в Херсоне.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что защитники на Юге деоккупировали 41 населенный пункт. Он отметил военных, освобождавших территории.