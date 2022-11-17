Поселок просто стирают с лица земли: оккупанты сбросили авиабомбу на мирную Курдюмовку

До 24 февраля в поселке Курдюмовка на Донетчине проживало около 1000 человек. А теперь российские оккупанты просто стирают его с лица земли.

Вблизи мирного украинского поселка не было и нет военных позиций. Однако обезумевшие оккупанты изо дня в день обстреливают Курдюмовку, разрушая уютные человеческие дома. Об этом рассказала пресс-служба 30 ОМБР для 24 канала.

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Из-за террористических атак со стороны России местные жители были вынуждены эвакуироваться. В то же время, еще в начале ноября в Курдюмовке оставались около 100 человек.

Несколько дней назад россияне атаковали поселок из самолетов.

Один из них сбросил мощную бомбу, упавшую прямо посреди улицы и разрушившую жилые дома вокруг. Позиций украинских военных рядом и близко нет Российские оккупанты просто уничтожают село, "сносят" его с артиллерии, танков и минометов, а теперь и сбрасывают бомбы,

– говорится в сообщении.

К счастью, никто не пострадал. В настоящее время в поселке остаются 8 человек. Приближаются морозы. Тем временем российские атаки не прекращаются.



Оккупанты уничтожают село Курдюмовка / Прессслужба 30 ОМБР



Обстрелы не прекращаются, враг "добивает" человеческие дома / Прессслужба 30 ОМБР

Страна-террористка продолжает наносить удары по Украине.

Российские оккупанты, терпящие разгромные поражения на поле боя, продолжают цинично обстреливать территорию Украины . Нелюди атакуют города и деревни ракетами и дронами-камикадзе.

Очередная масштабная атака произошла 17 ноября. Алексей Громов – заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ – рассказал, что в течение утра враг атаковал Украину более 15 крылатыми ракетами и 5 беспилотниками .

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