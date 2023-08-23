Россияне сбросили авиабомбы на детсад и жилые дома в Херсоне
Источник:Александр Прокудин
Российские военные утром 23 августа нанесли авиаудар по Херсону. Военные России сбросили на Херсон две управляемые авиабомбы.
Около 4 утра российские военные сбросили две управляемые авиабомбы на детсад и жилые дома.
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Из-за атаки россиян пострадали 6 человек
22-летнего мужчину доставили в медучреждение, другим – врачи оказали помощь на месте.
Кроме того, в результате обстрела возник пожар, который оперативно ликвидировали пожарные.
Начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко сообщил, что возгорание произошло в заведении дошкольного образования в Корабельном районе.
К тушению оперативно привлечены 3 единицы специализированной техники и 14 работников личного состава ГСЧС.
Оккупанты 13 раз обстреляли Херсон
Также Роман Мрочко отметил, что за минувшие сутки враг обстрелял Херсонскую городскую территориальную общину 13 раз и использовал 78 снарядов. Поражения зафиксированы в Херсоне, Садовом и Камышанах.
В результате вражеских обстрелов 1 человек погиб, еще 4 человека получили ранения различной степени тяжести.
Россияне ночью атаковали "Шахедами"
- Ночью 23 августа российские террористы в течение трех часов атаковали ударными беспилотниками на юге Одесской области с восточного побережья Азовского моря. Целью врага была гражданская инфраструктура региона.
- Силы противовоздушной обороны уничтожили 9 дронов типа Shahed-136/131. В результате атаки врага попадание по производственно-перегрузочным комплексам в Подунавье, где вспыхнул пожар. Среди повреждений есть и зернохранилища.
- В Воздушных Силах ВСУ уточнили детали ночной атаки врага. Всего оккупанты выпустили до 20 ударных дронов из района Приморско-Ахтарск (Россия) и Чауда (оккупированный Крым).
- Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожены 11 вражеских беспилотников. Девять дронов были уничтожены в Одесской области и два – в пределах Запорожской области.