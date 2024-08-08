Россияне ударили бомбами по своему селу в Курской области: минобороны показало видео

Жители Курской области жаловались накануне, что российские власти не проводят эвакуацию населения. Между тем власть имущие хвастаются тем, что им абсолютно безразлично к своим гражданам. Очередное доказательство такого "пофигизма" опубликовало Минобороны России.

На распространенном видео, по сообщению пропагандистов, якобы удары боеприпасами из реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" по "бронетехнике и живой силе ВСУ".

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Как пишут российские паблики, атака бомбами на украинскую технику якобы состоялась возле села Дарьино в Курской области.

Между тем "Важные истории" отмечают, что точка, по которой, согласно видео, ударили российские военные расположена напротив местной школы.

В оборонном ведомстве России показали удары по селу в Курской области: смотрите видео

Кроме того, там заметили, что жители Дарьино жаловались в соцсетях, что фактически никакой эвакуации из села не было, и им приходилось оставлять его самостоятельно. Одна из жительниц села Наталья рассказывала одному из СМИ, что люди в Дарьино еще остаются.

Напомним, что близкий к Минобороны России телеграм-канал "Рыбарь!" еще в ночь на 7 августа писал, что подразделения ВСУ заняли села Николаево-Дарьино, Свердликово и Дарьино.