Россияне сбросили бомбу рядом со второй синагогой Европы: там прятались евреи
Источник:CURSORinfo
В ночь на 10 марта российская ракета упала на самый крупный торговый центр Харькова. Взрывной волной в соседней синагоге выбило все окна.
На то время в подвале помещения находились более 100 евреев. Кстати, эта синагога – вторая по величине в Европе.
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В последние дни мы забили окна на первом этаже мешками с песком,
– сказал харьковский раввин и представитель ХАБАД в городе Моше Московиц.
Он также сообщил, что у них заканчиваются еда и лекарства.
Мы стараемся доставить запасы, несмотря на опасность на дорогах. Сегодня утром мы наняли профессионалов для устранения повреждений и вместе с тем пытаемся вывезти из города как можно больше евреев с помощью Хабада и Еврейской федерации Украины,
– добавил он.
Что известно об ударе по торговому центру
Ночью 10 марта в Харькове оккупанты уничтожили крупнейший торговый центр. К счастью, пострадавших нет.
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