Оккупанты сбросили с дронов взрывчатку на дома в Херсоне: в огненной ловушке оказались трое детей

Страна-агрессорка продолжает совершать преступления против человечества. Российская армия из беспилотника атаковала жилой квартал Херсона.

Оккупанты сбросили взрывчатку прямо на частный дом. В нем находились четыре человека.

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Среди "пленников" вспыхнувшего дома - четырехмесячный младенец

Это произошло около 13:00. Россияне сбросили бомбы с беспилотников на жилые дома в Херсоне. В Днепровском районе вспыхнул пожар – там взрывчатка попала в частный дом, в котором проживали четыре человека. Среди них – трое детей – 4 месяца, 3 и 5 лет – и их мать.

К счастью, пожарным удалось вызволить их всех из огня.

Россия сбросила авиабомбу на жилой квартал в Херсоне

15 сентября противник нанес удары по жилому району "Сокол" в Новой Каховке. Он выпустил управляемую авиабому из российского самолета Су-34. Она не долетела до правого берега и упала в Новой Каховке. В результате падения бомбы в жилом районе были погибшие и раненые среди гражданского населения. По предварительным данным, один человек погиб, 12 получили ранения. Известно также о четырех поврежденных многоквартирных жилых домах. В нескольких домах выбило окна и выключили электроэнергию. Один из "прилетов" пришелся прямо в жилой двор.

Прокуратура Херсонской области по факту обстрела россиянами временно оккупированной Новой Каховки уже открыла уголовное производство по статье "Нарушение законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством".

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