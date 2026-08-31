Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре.

Что известно об обстреле Славянска?

Россияне провели атаку утром, сбросив на многоквартирный дом авиабомбу "ФАБ-500" с УМПК.

В результате атаки ранены 4 человека в возрасте от 61 до 66 лет, которые на момент атаки находились в своих квартирах. Они получили минно-взрывные травмы, ушибы и резаные ранения. Медики оказывают помощь всем пострадавшим.

В результате атаки повреждены в общей сложности 34 многоквартирных и частных дома, а также 6 автомобилей. Прокуратура уже начала досудебное расследование по факту военного преступления.



Последствия атаки на Славянск / Фото прокуратуры Донецкой области

Какова ситуация на фронте Славянского направления?

28 и 29 августа российские войска продолжали штурмовые действия на Славянском направлении, однако не смогли добиться новых успехов. 29 августа источник, связанный с действиями российской группировки войск "Запад", сообщил о контратаках украинских сил вблизи Дибровы и Стародубовки. Оба населенных пункта расположены к востоку от Славянска.

В то же время представитель украинской бригады, воюющей на этом направлении, заявил, что россияне продолжают стягивать личный состав и технику для подготовки к более активному наступлению в сторону Лимана, расположенного к северо-востоку от Славянска. По его оценке, доля иностранцев в составе российских подразделений на этом направлении в последнее время выросла примерно до 30%.

Кроме того, оккупанты все активнее проводят атаки на украинские логистические маршруты и переправы через Оскол и Северский Донец. Вероятно, такие удары могут быть частью подготовки к более масштабной наступательной операции.