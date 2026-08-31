Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

Що відомо про обстріл Слов'янська?

Росіяни атакували місто зранку, скинувши на багатоквартирний будинок авіабомбу "ФАБ-500" з УМПК.

Унаслідок удару поранені 4 людини віком від 61 до 66 років, які на момент атаки перебували у своїх помешканнях. А вони отримали мінно-вибухові травми, забої та різані травми. Медики надають допомогу всім травмованим.

Через атаку пошкоджено загалом 34 багатоквартирні й приватні будинки, а також 6 автівок. Прокуратура вже розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину.



Наслідки атаки на Слов'янськ / Фото прокуратури Донеччини

Яка ситуація на фронті Слов'янського напрямку?

28 та 29 серпня російські війська продовжували штурмові дії на Слов'янському напрямку, однак не змогли досягти нових успіхів. 29 серпня джерело, пов'язане з діями російського угруповання військ "Захід", повідомило про контратаки українських сил поблизу Діброви та Стародубівки. Обидва населені пункти розташовані на схід від Слов'янська.

Водночас представник української бригади, яка воює на цьому напрямку, заявив, що росіяни продовжують стягувати особовий склад і техніку для підготовки до активнішого наступу в бік Лимана, що розташований на північний схід від Слов'янська. За його оцінкою, частка іноземців у складі російських підрозділів на цьому напрямку останнім часом зросла приблизно до 30%.

Крім того, окупанти дедалі активніше атакують українські логістичні маршрути та переправи через Оскіл і Сіверський Донець. Імовірно, такі удари можуть бути частиною підготовки до масштабнішої наступальної операції.