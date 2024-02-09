Россияне сбросили семь авиабомб на Сумскую область: есть погибшие и раненые

Российские захватчики в очередной раз нанесли удар по гражданской инфраструктуре. На этот раз оккупанты совершили циничное преступление против мирного населения Сумской области. К сожалению, в результате атаки врага есть погибшие и пострадавшие.

Вражеские самолеты сбросили 7 управляемых авиационных бомб в Сумском районе. Сообщается, что это произошло около 13:45.

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Оккупанты атаковали Сумскую область

В результате попадания разрушены жилые дома, мастерская одной из агрофирм.

По предварительной информации, 3 человека погибли, 4 ранены. Разбор завалов продолжается,

– говорится в сообщении Сумской ОВА.

Сейчас на месте работают полиция и экстренные службы.

Как отметили в Сумской областной прокуратуре, правоохранители документируют последствия попаданий. Известно, что проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

Около 14:00 оккупанты, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, с территории российской федерации совершили авиационный удар по территории Сумского района,

– рассказали правоохранители.

По предварительной информации, враг сбросил 7 авиационных бомб типа "КАБ" на Юнаковскую, Хотинскую и Николаевскую общины. В прокуратуре также отметили, что повреждены по меньшей мере четыре частных жилых дома, территория фермерского хозяйства и складское помещение.

В результате атаки России есть попадание в инфраструктуру / Фото Сумской ОВА и областной прокуратуры