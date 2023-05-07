Россияне с дрона сбросили взрывчатку: детали убийства спасателей возле Херсона

7 мая 2023, 09:07
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В Херсонской области во время выполнения задания по разминированию территории погибли шесть спасателей. Работников ГСЧС атаковали российские военные.

Александр Толоконников, спикер Херсонской ОВА, в эфире телемарафона рассказал детали российского теракта, пишет 24 Канал. По предварительной информации, россияне с дрона сбросили взрывчатку на спасателей.

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Россияне атаковали спасателей возле Херсона

Как рассказал Александр Толоконников, в результате произошла детонация других взрывных предметов. Следовательно, представитель Херсонской ОВА констатировал, что это была целенаправленная атака на украинских работников ГСЧС.

В результате атаки погибли шесть спасателей:

  • Игорь Соловьев;
  • Роман Каленик;
  • Андрей Орлов;
  • Николай Шолох;
  • Владимир Погорелый;
  • Александр Ходаковский.

Александр Толоконников рассказал, что также в результате атаки оккупантов ранены 8 человек. Среди них 24-летняя девушка, работавшая фельдшером, и ее коллега. Пока они в больнице.

Александр Толоконников уточнил, что атака оккупантов произошла неподалеку от Херсона. Речь идет о населенном пункте, который прилегает к Херсону и очень заминирован.

В результате атаки оккупантов Офис генпрокурора открыл уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством. В Офисе генпрокурора уточнили, что двое работников ГСЧС находятся в больнице с тяжелыми травмами.

Херсонщина получила западную технику для разминирования территории

  • В марте 2023 года Украина получила два хорватских комплекса для разминирования территорий в Херсонской области. Дело в том, что значительная часть Херсона была оккупирована россиянами, а также там велись боевые действия.
  • Для разминирования территории Украина получила механизированные комплексы "ДОК-ИНГ" MV-4 и MV-10.
  • Сообщается, что эти комплексы способны осуществлять разминирование территории с производительностью работы до 4 000 – 5 000 квадратных метров в день в зависимости от сложности выполнения задач.
  • Кроме того, глава Минобороны Алексей Резников недавно показал работа, используемого для гуманитарного разминирования и других гуманитарных миссий. По его словам, партнеры Украины помогают разминировать территории.

Автор: Михайло Гема