Россияне с дрона сбросили взрывчатку: детали убийства спасателей возле Херсона

В Херсонской области во время выполнения задания по разминированию территории погибли шесть спасателей. Работников ГСЧС атаковали российские военные.

Александр Толоконников, спикер Херсонской ОВА, в эфире телемарафона рассказал детали российского теракта, пишет 24 Канал. По предварительной информации, россияне с дрона сбросили взрывчатку на спасателей.

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Россияне атаковали спасателей возле Херсона

Как рассказал Александр Толоконников, в результате произошла детонация других взрывных предметов. Следовательно, представитель Херсонской ОВА констатировал, что это была целенаправленная атака на украинских работников ГСЧС.

В результате атаки погибли шесть спасателей:

Игорь Соловьев;

Роман Каленик;

Андрей Орлов;

Николай Шолох;

Владимир Погорелый;

Александр Ходаковский.

Александр Толоконников рассказал, что также в результате атаки оккупантов ранены 8 человек. Среди них 24-летняя девушка, работавшая фельдшером, и ее коллега. Пока они в больнице.

Александр Толоконников уточнил, что атака оккупантов произошла неподалеку от Херсона. Речь идет о населенном пункте, который прилегает к Херсону и очень заминирован.

В результате атаки оккупантов Офис генпрокурора открыл уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством. В Офисе генпрокурора уточнили, что двое работников ГСЧС находятся в больнице с тяжелыми травмами.

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