Россияне с дрона сбросили взрывчатку: детали убийства спасателей возле Херсона
В Херсонской области во время выполнения задания по разминированию территории погибли шесть спасателей. Работников ГСЧС атаковали российские военные.
Александр Толоконников, спикер Херсонской ОВА, в эфире телемарафона рассказал детали российского теракта, пишет 24 Канал. По предварительной информации, россияне с дрона сбросили взрывчатку на спасателей.
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Россияне атаковали спасателей возле Херсона
Как рассказал Александр Толоконников, в результате произошла детонация других взрывных предметов. Следовательно, представитель Херсонской ОВА констатировал, что это была целенаправленная атака на украинских работников ГСЧС.
В результате атаки погибли шесть спасателей:
- Игорь Соловьев;
- Роман Каленик;
- Андрей Орлов;
- Николай Шолох;
- Владимир Погорелый;
- Александр Ходаковский.
Александр Толоконников рассказал, что также в результате атаки оккупантов ранены 8 человек. Среди них 24-летняя девушка, работавшая фельдшером, и ее коллега. Пока они в больнице.
Александр Толоконников уточнил, что атака оккупантов произошла неподалеку от Херсона. Речь идет о населенном пункте, который прилегает к Херсону и очень заминирован.
В результате атаки оккупантов Офис генпрокурора открыл уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством. В Офисе генпрокурора уточнили, что двое работников ГСЧС находятся в больнице с тяжелыми травмами.
Херсонщина получила западную технику для разминирования территории
- В марте 2023 года Украина получила два хорватских комплекса для разминирования территорий в Херсонской области. Дело в том, что значительная часть Херсона была оккупирована россиянами, а также там велись боевые действия.
- Для разминирования территории Украина получила механизированные комплексы "ДОК-ИНГ" MV-4 и MV-10.
- Сообщается, что эти комплексы способны осуществлять разминирование территории с производительностью работы до 4 000 – 5 000 квадратных метров в день в зависимости от сложности выполнения задач.
- Кроме того, глава Минобороны Алексей Резников недавно показал работа, используемого для гуманитарного разминирования и других гуманитарных миссий. По его словам, партнеры Украины помогают разминировать территории.