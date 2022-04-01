Россияне сейчас пытаются превратить Чернигов во второй Мариуполь, – Арестович
1 апреля 2022 , 15:10Читати новину українською
Российские оккупанты продолжают наносить ракетные удары по мирным украинским городам. Особенно активно враг обстреливает Мариуполь, Харьков и Чернигов.
Как сообщил советник Офиса Президента Алексей Арестович, воздушные и ракетные обстрелы украинских городов не прекращаются. Враг хочет нанести вред критической гражданской инфраструктуре и военным объектам.
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Обстрелы Чернигова
Арестович сообщил планы врага на находящийся под обстрелами оккупантов Чернигов.
Противник пытается превратить Чернигов во второй Мариуполь. Но я думаю, что мы справимся. С Чениговом есть сухопутная связь, подходят ВСУ, есть гуманитарная помощь, жители могут выехать из города,
– рассказал он.
Смотрите брифинг Алексея Арестовича за 1 апреля